El Ejército israelí aterriza en el este del Líbano para recuperar los restos de un piloto desaparecido en combate en 1986

Las guerras reales superan la ficción bélica. Y los hechos de este viernes en el este del Líbano lo demuestran. En la oscuridad de la noche, alrededor de las 22:30 hora libanesa (las 21:30 hora peninsular española), cuatro helicópteros del Ejército israelí han descendido sobre la localidad de Nabi Shit, en el valle de la Becá. Según Hizbulá, venían "del lado sirio". Tras un aterrizaje entre disparos de sus milicianos, los soldados se han dirigido a pie hasta un cementerio. Buscaban los restos del piloto de la fuerza aérea israelí Ron Arad, quien fue declarado desaparecido en acción en el Líbano en 1986. En la operación, acompañada de intensos bombardeos contra esta y otras aldeas de la zona, han muerto 26 personas.

Entre las víctimas mortales, hay tres soldados libaneses y un miembro de la seguridad general. El Ministerio de Salud del Líbano ha informado que unas 35 personas han resultado heridas. Los bombardeos han provocado daños en la localidad, donde se encuentra la tumba de Set, el tercer hijo de Adán y Eva. Además, también es la ciudad natal del exlíder y cofundador de Hezbolá, Abbas al Musawi , así como la ciudad natal de otros líderes importantes del grupo, como el difunto Fuad Shukr, exnúmero dos de la milicia hasta su asesinato en el verano de 2024. Este sábado, este pueblo, a apenas cinco kilómetros de distancia de la frontera siria, se ha convertido en el escenario de una operación inédita.

Fuentes locales han dicho al medio libanés An Nahar que las fuerzas israelíes fueron asistidas por un oficial de seguridad libanés que había sido capturado previamente por Israel y los condujo al lugar de enterramiento de Arad. En diciembre, el canal de noticias saudí Al Arabiya informó que las fuerzas de seguridad libanesas sospechaban que el Mossad había capturado a un exoficial de seguridad libanés en Nabi Shit, que se creía que poseía información sobre el destino de Arad. También en diciembre, una fuente jurídica libanesa afirmó al periódico saudí Asharq Al Awsat que las tropas israelíes habían capturado al oficial a principios de ese mes.

Combates en la frontera

Hace 35 años que Arad desapareció en combate. En 1986, en plena guerra civil libanesa, su avión explotó en el Líbano tras una avería durante el bombardeo de objetivos de la Organización para la Liberación de Palestina cerca de la ciudad sureña de Sidón, pero él y el piloto Yishai Aviram lograron eyectarse del avión antes de que se estrellara. Aviram fue rescatado por las tropas israelíes, pero Arad fue capturado por la milicia chií Amal. Se cree que posteriormente fue detenido por la Guardia Revolucionaria Iraní en el Líbano. No hay esperanzas de que siga con vida. En 2021, se llevó a cabo una nueva operación para descubrir su paradero desconocido que no dio resultados. "Hemos pedido, y seguimos pidiendo, que [el gobierno] continúe la búsqueda de Ron, siempre y cuando no se pongan vidas en peligro", dijo su esposa entonces.

Durante la noche, los bombardeos han continúado alcanzando el sur del Líbano. En Jibsheet, cinco miembros de una misma familia, el padre, la madre, y sus tres hijos, murieron en un ataque aéreo israelí al amanecer contra su vivienda en el este pueblo del distrito de interior de Nabatiye. Otras tres personas han perecido en otras aldeas del mismo distrito. En la frontera, continúan los combates entre milicianos de Hezbolá y fuerzas israelíes. El medio libanés L’Orient-Le Jour informa de que, alrededor de la una de la madrugada, se produjeron intensos intercambios de disparos entre miembros de Hezbolá y fuerzas israelíes en las afueras de Khiam. El fuego de artillería alcanzó varios pueblos fronterizos, mientras los aviones de guerra intensificaron sus bombardeos. A las tres de la madrugada, vehículos israelíes al sur de Khiam fueron alcanzados por un misil guiado.