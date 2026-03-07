Guerra de Ucrania, en directo: última hora y noticias sobre el conflicto con Rusia

En Directo
El presidente ruso Vladímir Putin ordenó a sus tropas invadir la vecina Ucrania el 24 de febrero de 2022. Desde entonces, la guerra sigue anclada en el este de Europa. Sigue al minuto las últimas noticias del avance militar de Rusia y de la respuesta de Kiev.
Rusia derriba 124 drones ucranianos
Las defensas antiaéreas rusas derribaron la noche del viernes al sábado 124 drones ucranianos en 17 regiones, incluida Moscú y la península ucraniana de Crimea, anexionada en 2014. "Durante la pasada madrugada los sistemas de defensa antiaérea activos destruyeron 124 drones ucranianos de ala fija", reza el comunicado del Ministerio de Defensa en Telegram.
EEUU dice que podría retirar más sanciones al crudo ruso para mejorar el suministro global
El secretario del Tesoro estadounidense, Scott Bessent, sugirió este viernes que Washington podría retirar más sanciones al crudo ruso para mejorar el suministro global y controlar las fuertes subidas que está experimentando el petróleo tras el inicio de la guerra contra Irán. Las declaraciones de Bessent, realizadas a la cadena Fox Business, llegan un día después de que el propio secretario del Tesoro anunciara una exención temporal de 30 días para permitir que cargamentos de petróleo ruso varados en el mar pudieran ser vendidos a refinerías en India, país al que Washington había pedido que dejara de comprar crudo de Rusia.
Hungría y Eslovaquia acusan a Bruselas de no actuar ante el bloqueo del oleoducto Druzhba por parte de Ucrania
Los Ministerios de Exteriores de Hungría y Eslovaquia han pedido este viernes a la Comisión Europea por carta que tome "medidas" para salvaguardar su derecho a "un suministro energético diversificado y seguro", acusándola de no actuar ante el bloqueo del oleoducto Druzhba por parte de Ucrania "por razones políticas" tras un ataque ruso contra la infraestructura.
"Lamentamos profundamente que la Comisión Europea siga tolerando una situación en la que Ucrania, un país que aspira a una adhesión acelerada a la Unión Europea, pueda poner en peligro deliberada y significativamente la seguridad energética de dos Estados miembros", han destacado el ministro de Exteriores húngaro, Péter Szijjarto, y el titular de Exteriores de Eslovaquia, Juraj Blanar.
En la carta, fechada en la víspera y enviada al comisario Europeo de Energía y Vivienda, Dan Jorgensen, acusan a la Comisión de no actuar, asegurando que "la situación relativa al oleoducto de Druzhba se ha mantenido sin cambios".
Ucrania detiene a un agente ruso acusado de planear ataques contra militares ucranianos
El Servicio de Seguridad de Ucrania (SBU) ha anunciado este viernes la detención de un supuesto agente ruso acusado de planear ataques contra militares ucranianos con coches bomba.
"Gracias a las medidas preventivas, se detuvo a un agente ruso que estaba preparando dos explosiones en la capital. El atacante tenía inicialmente previsto colocar un artefacto explosivo improvisado bajo el coche de un soldado ucraniano", han informado las autoridades ucranianas, que han señalado que el detenido planeaba detonar la bomba a distancia cuando el soldado se acercara al coche.
Una vez los servicios de emergencia llegaran al lugar, el plan era detonar otro artefacto explosivo, ha detallado el SBU, que explica que los agentes identificaron el complot y detuvieron al sospechoso en su lugar de residencia cuando preparaba con teléfonos móviles el sistema de detonación remota.
La central nuclear ucraniana de Zaporiyia vuelve a contar con una segunda línea eléctrica
La central nuclear ucrania de Zaporiyia, ocupada por Rusia desde marzo de 2022, ha recuperado una segunda línea de suministro eléctrico tras las reparaciones emprendidas durante un alto el fuego local negociado por el Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA).
Durante los pasados 23 días, la planta dependió sólo de una línea externa de 750 kilovoltios (kV) para mantener todas las funciones esenciales de seguridad nuclear, mientras que ahora cuenta con una segunda fuente de 330 kV, informó este viernes la agencia nuclear de la ONU en un comunicado.
Antes de la guerra, la central nuclear contaba con cuatro líneas de 750 kV y seis de 330 kV. Zaporiyia cuenta con seis reactores, ahora en parada fría, pero con necesidad de energía debido a las tareas de refrigeración con agua.
Rusia y Ucrania realizan un nuevo intercambio de prisiones de 600 militares capturados durante la guerra
Las autoridades de Rusia y Ucrania han realizado este viernes un nuevo intercambio de 600 militares --300 por cada bando-- capturados en el marco de la guerra desatada en febrero de 2022 por la orden de invasión firmada por el presidente ruso, Vladimir Putin.
El Ministerio de Defensa ruso ha afirmado que "300 militares rusos han regresado desde el territorio controlado por el régimen de Kiev", antes de especificar que "300 prisioneros de guerra ucranianos han sido entregados a cambio".
Así, ha detallado que los soldados rusos liberados se encuentran en estos momentos en Bielorrusia, "donde están recibiendo la necesaria atención médica y psicológica"." Todos los militares rusos serán trasladados a Rusia para recibir tratamiento y rehabilitación", ha agregado.
Rusia advierte a Finlandia
El Kremlin advirtió este viernes a Finlandia que responderá con "las medidas correspondientes" si el país vecino decide desplegar armas nucleares en su territorio, ya que representarían una amenaza para la seguridad de Rusia. "El caso es que, al desplegar en su territorio armas nucleares, Finlandia comenzará a amenazarnos. Y si Finlandia nos amenaza, tomaremos las medidas correspondientes", dijo Dmitri Peskov, portavoz presidencial, en su rueda de prensa telefónica diaria.
Habla Orbán
El primer ministro húngaro, Viktor Orbán, afirmó este viernes que las recientes “amenazas” del presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, de que el ejército de Ucrania debería hablar con él sobre el bloqueo de un préstamo comunitario a Kiev, no van contra él sino contra todo el país. “No me cayó bien, pero no me asustó”, aseguró el mandatario ultranacionalista en sus declaraciones de cada viernes a la radio pública ‘Kossuth’ y agregó que “la amenaza va dirigida contra el país”.
Nueve heridos en Sebastopol
Al menos nueve civiles rusos, incluyendo a tres menores de edad, resultaron heridos hoy tras la explosión de un dron ucraniano junto a un edificio en la ciudad de Sebastopol, a orillas del mar Negro, según informó el gobernador local, Mijaíl Razvozzháev. "En total solicitaron atención médica 9 víctimas: seis de ellos, incluyendo a tres menores, fueron trasladados al hospital con diversas heridas, tres recibieron lesiones no significativas y se negaron a ser hospitalizados", escribió en Telegram.
Zelenski asegura que EEUU ha pedido ayuda a Ucrania para hacer frente a los drones iraníes en Oriente Próximo
El presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, ha informado este jueves de que ha recibido una petición oficial del Gobierno de Estados Unidos para colaborar en la defensa de Oriente Próximo en base a la experiencia que poseen para repeler los drones iraníes, ampliamente utilizados por las fuerzas rusas. "He dado instrucciones para proporcionar los medios necesarios y asegurar la presencia de especialistas ucranianos que puedan garantizar la seguridad requerida", ha anunciado Zelenski en sus redes sociales, un medida de la que ya había venido hablando en los últimos días, si bien a cambio también de armamento.
