Conflicto en Oriente Próximo, en directo | Al menos 25 muertos en ataques israelíes en el sur del Líbano y Beirut

5.000 franceses "vulnerables"

Las autoridades francesas tienen identificados a 5.000 de sus nacionales considerados "vulnerables" y que quieren ser repatriados de Oriente Medio por la guerra, mientras que 4.300 han podido volver con vuelos fletados por el Gobierno o de compañías comerciales. El ministro francés de Transportes, Philippe Tabarot, que la pasada madrugada estuvo recibiendo en el aeropuerto parisino Charles de Gaulle a los 328 pasajeros llegados en su inmensa mayoría de Mascate, en Omán, precisó que un millar de franceses han sido repatriados con vuelos oficiales, tres civiles y tres militares, y el resto con comerciales.