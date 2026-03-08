Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Compraventa tierrasPueblo Castellón 'inundado'Jubilación anticipadaPrograma oficial Magdalena 2026Directo Magdalena 2026
instagramlinkedin

En Directo

Minuto a minuto

Conflicto en Oriente Próximo, en directo | Al menos 25 muertos en ataques israelíes en el sur del Líbano y Beirut

Teherán no volverá a bombardear a sus vecinos regionales, pero se reserva el derecho a contraatacar

El presidente estadounidense afirma que las fuerzas estadounidenses lanzarán un ataque "muy duro" contra la República Islámica

El aeropuerto internacional Mehrabad de Teherán sufre un incendio tras ataques israelíes

El aeropuerto internacional Mehrabad de Teherán sufre un incendio tras ataques israelíes

Javier Vendrell Camacho

O. González / A. Romero / J. L. Escudero

Israel declara el estado de guerra tras un fuerte ataque múltiple desde Gaza. Según la Autoridad Palestina, los ataques aéreos israelíes han matado ya a 508 personas, entre ellas cerca de un centenar de niños, y han causado 2.800 heridos. En el lado israelí, son más de 700 las víctimas mortales y 2.300 los heridos del ataque sin precedentes de Hamás. También hay al menos 130 personas tomadas como rehenes por los grupos palestinos.

Actualizar
Ver más

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents