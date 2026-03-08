EEUU captura a Maduro, en directo | Crisis en Venezuela y los planes de Trump en Groenlandia, Cuba, México o Colombia

Repsol actualiza este martes su estrategia a 2028, con más foco en el 'Upstream' y en Venezuela y EE.UU.

Repsol presenta el próximo martes una actualización de su estrategia hasta el año 2028, en el que adaptará sus métricas a la nueva realidad de mercado, tras anticipar objetivos en dos años, pero también a los últimos acontecimientos geopolíticos y con un foco mayor en maximizar su negocio de 'Upstream' (Exploración y Producción) con el objetivo puesto en Venezuela y Estados Unidos.

Sin desvelar más pistas, el consejero delegado de Repsol, Josu Jon Imaz, ha dejado claro en sus últimas intervenciones ante analistas que la senda del grupo seguirá con paso firme por el camino de la fortaleza del balance, la retribución de sus accionistas y las inversiones para transformar su negocio.

De esta manera, los dividendos, seguramente al alza después de cumplir sus objetivos antes de tiempo, se mantendrán como uno de los pilares en esta nueva 'hoja de ruta'.