China ya estudia dónde aterrizará su primera misión tripulada en la Luna mientras Estados Unidos hace tambalear su programa lunar

La historia se repite. Casi setenta años después de la primera gran carrera a la Luna –en la que Estados Unidos y la Unión Soviética compitieron para ver quién era el primero en lograr poner un astronauta sobre el suelo lunar y, ya de paso, demostrar sus capacidades industriales, científicas y tecnológicas en plena Guerra Fría–, el mundo vuelve a presenciar una nueva carrera por reconquistar la Luna en medio de una escalada bélica. En esta ocasión, tanto China como la administración estadounidense han anunciado sus respectivos planes para lanzar misiones tripuladas al satélite terrestre y, sobre todo, construir bases lunares permanentes. Desde la llegada de Trump a la Casa Blanca, el plan de NASA ha empezado a tambalearse. Pero mientras, China anuncia ya que está estudiando en qué región exacta se propone a aterrizar.

Según anuncia la revista científica 'Nature Astronomy', un equipo de investigadores de la Universidad Nacional de Geociencias de China en Wuhan ha estudiado todos los datos disponibles sobre la geografía lunar y ha escogido cuál sería el lugar más idóneo para el aterrizaje para la primera misión lunar tripulada de China. El análisis señala a la región lunar de Rimae Bode, una zona situada cerca del ecuador lunar entre los mares basálticos Sinus Aestuum y Mare Vaporum, como uno de "los destinos más prometedores" para estas futuras misiones tripuladas. Los expertos afirman que esta región reúne materiales procedentes de distintas etapas de la historia de la Luna, lo que la convierte en un lugar ideal para recoger muestras que ayuden a entender cómo evolucionó el interior del satélite y hasta a buscar posibles trazas de vida pasada.

El análisis, liderado por el científico Jun Huang, también señala esta zona por su "interés estratégico". La región se encuentra en la cara visible de la Luna y en latitudes bajas y eso podría facilitar mucho las comunicaciones con la Tierra y simplificar las operaciones de aterrizaje y exploración. Por estas razones, afirman los expertos, esta zona se encuentra entre las candidatas más prometedoras para futuras misiones tripuladas del programa lunar de China que aspira a realizar su primer alunizaje humano alrededor de 2030. Estados Unidos, por su parte, afirma que su siguiente aterrizaje será en el polo sur de la Luna aunque, por ahora, no ha proporcionado más detalles sobre la región concreta sobre la que espera posarse con el tercer vuelo de Artemis, previsto entre 2028 y "finales de esta década".

La apuesta espacial de China

El estudio identifica cuatro posibles zonas de aterrizaje en la región. Cada una de ellas, afirman los expertos, representa un capítulo diferente de la historia lunar y podría convertirse en un lugar desde donde impulsar investigaciones inéditas. Los expertos afirman que los cuatro puntos seleccionados concentran una gran diversidad de materiales geológicos de la Luna en un área relativamente accesible y con terreno poco accidentado. En ellas los astronautas podrían estudiar desde depósitos volcánicos explosivos ricos en titanio procedentes del interior profundo del satélite hasta los vestigios del mare Sinus Aestuum y hasta los restos derivados de impactos tan violentos como el que dio lugar al famoso cráter lunar de Copernicus.

La agencia espacial china afirma que lanzará su primera misión tripulada en 2030, construirá su primera estación lunar permanente en 2035 y para 2050 ya dispondrá de una "red de infraestructuras"

La agencia espacial china (CNSA) anunció hace unos meses que están "preparando" la primera misión tripulada china a la Luna para 2030. Según afirman los portavoces de la entidad, el objetivo será construir una primera estación lunar en 2035 y, después, desplegar más laboratorios en distintos puntos de la geografía lunar hasta crear una verdadera "red de infraestructuras" en 2050 en colaboración con Rusia. Este proyecto se sumará a la ampliación de a la estación espacial Tiangong, que actualmente destaca como la única plataforma de este tipo que pertenece a un único país y que cuenta con planes de expansión, y al despegue de misiones hacia Marte para traer muestras del planeta rojo a la Tierra. La expansión de estos proyectos coincide justo con las áreas en las que Estados Unidos empieza a flaquear. Especialmente por los recortes de Trump a todos los programas científicos.