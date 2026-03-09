Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Compraventa tierrasPueblo Castellón 'inundado'Jubilación anticipadaPrograma oficial Magdalena 2026Directo Magdalena 2026
instagramlinkedin

En Directo

Minuto a minuto

Conflicto en Oriente Próximo, en directo | Israel bombardea de nuevo Irán, mientras Teherán contraataca con drones y misiles contra los países del Golfo

El Ejército de Israel ha anunciado que bombardeará el sur de Beirut durante "las próximas horas"

Mojtaba Jameneí.

Mojtaba Jameneí. / Europa Press/Contacto/Rouzbeh Fo

O. González / A. Romero / J. L. Escudero

Israel declara el estado de guerra tras un fuerte ataque múltiple desde Gaza. Según la Autoridad Palestina, los ataques aéreos israelíes han matado ya a 508 personas, entre ellas cerca de un centenar de niños, y han causado 2.800 heridos. En el lado israelí, son más de 700 las víctimas mortales y 2.300 los heridos del ataque sin precedentes de Hamás. También hay al menos 130 personas tomadas como rehenes por los grupos palestinos.

Actualizar
Ver más

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents