Conflicto en Oriente Próximo, en directo | Israel bombardea de nuevo Irán, mientras Teherán contraataca con drones y misiles contra los países del Golfo

El análisis de un vídeo apunta a que fue EEUU quien golpeó la escuela de niñas en Irán

El análisis de un vídeo por varios expertos estadounidenses apunta a que fue Estados Unidos quien golpeó con un misil una escuela infantil iraní en Minab, en un ataque que mató a unas 180 personas, la mayoría niñas, en el primer día de la guerra contra Irán. El vídeo, publicado el domingo por la agencia iraní Mehr y verificado por medios de EEUU, muestra cómo un misil de crucero Tomahawk impacta sobre una base naval iraní situada junto a la escuela en la ciudad sureña de Minab el pasado 28 de febrero, cuando Washington y Tel Aviv lanzaron su guerra contra Irán. El ejército estadounidense es la única fuerza involucrada en el conflicto que utiliza misiles Tomahawk, recuerda este lunes el diario The New York Times, que al igual que el Washington Post, recurrió a expertos para verificar la autenticidad del vídeo, geolocalizado también por periodistas de investigación de Bellingcat.