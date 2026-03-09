En Directo
Guerra de Ucrania, en directo: última hora y noticias sobre el conflicto con Rusia
El Ejército ruso lanza contra Ucrania casi 200 de larga distancia, según informó la Fuerza Aérea ucraniana e
Redacción
El presidente ruso Vladímir Putin ordenó a sus tropas invadir la vecina Ucrania el 24 de febrero de 2022. Desde entonces, la guerra sigue anclada en el este de Europa. Sigue al minuto las últimas noticias del avance militar de Rusia y de la respuesta de Kiev.
Rusia derriba 163 drones ucranianos durante la noche pasada
Las defensas antiaéreas rusas derribaron la pasada noche 163 drones ucranianos, 54 de ellos en la región fronteriza de Briansk. Según informó el Ministerio de Defensa de Rusia en Telegram, otros 47 aparatos no tripulados fueron neutralizados sobre la anexionada península de Crimea.
Además, la fuerzas rusas abatieron 16 drones sobre la región sureña de Krasnodar, y 11, en Kaluga, cerca de Moscú. Otros ocho drones fueron destruidos en Nóvgorod y cinco, en la región de Bélgorod. También hubo aparatos enemigos destruidos en otras provincias rusas.
Ucrania ha enviado interceptores a Jordania para derribar drones iraníes, afirma Zelenski
Ucrania ha enviado drones interceptores y a un grupo de expertos a Jordania para ayudar a este país de Oriente Medio a derribar los drones con que está siendo atacado por parte de Irán, según ha declarado el presidente Volodímir Zelenski en una entrevista con el New York Times.
"Reaccionamos de forma inmediata", dijo Zelenski, que explicó que la petición fue formulada por EE.UU. el jueves y el equipo de especialistas ucranianos emprendió su camino a Ucrania el viernes.
Jordania es uno de los principales aliados estadounidenses en Oriente Medio y alberga una importante base militar estadounidense en la región que ha sido atacada por Irán en represalia por los bombardeos a la República Islámica que EE.UU. e Israel empezaron hace más de una semana.
Rusia ataca Ucrania con casi 200 drones de larga distancia
El Ejército ruso lanzó durante la pasada noche contra Ucrania un total de 197 drones de larga distancia de distintos tipos, según informó la Fuerza Aérea ucraniana en su parte de este lunes. Alrededor de 120 de estos drones eran aparatos no tripulados kamikaze Shahed, una tecnología iraní que Rusia produce ahora por sí misma y utiliza masivamente contra Ucrania. Del total de los drones, 161 fueron neutralizados por las defensas aéreas ucranianas sobre varias regiones del norte, el sur y el este de Ucrania.
Ucrania exige a Hungría la inmediata devolución del dinero y oro incautados
El ministro ucraniano de Exteriores, Andrí Sibiga, exigió este sábado la devolución inmediata del dinero y los lingotes de oro del banco público ucraniano Oschadbank incautados en Hungría hace tres días cuando eran transportados en dos furgones blindados desde Austria a Ucrania.
"Este dinero no pertenece a Hungría ni a su Gobierno; es propiedad del banco estatal ucraniano Oschadbank y, por lo tanto, de los contribuyentes ucranianos. Exigimos su devolución inmediata e instamos a toda Europa a condenar este acto sin precedentes de bandolerismo y extorsión por parte de un Estado. Animo a todos nuestros socios europeos a alzar la voz", escribió Sibiga en un mensaje en X.
Recordó que "hoy es el tercer día desde que las autoridades húngaras robaron dos vehículos blindados de un banco ucraniano, que transitaban desde Austria, y sustrajeron dinero y metales preciosos a plena luz del día".
Expertos ucranianos en interceptación de drones
El presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, anunció este domingo que la semana que viene llegarán a Oriente Medio expertos ucranianos en interceptación de drones, con la intención de prestar asistencia inmediata, al tiempo que mostró la disposición de Ucrania a contribuir al refuerzo de la defensa de Europa. Según informó Zelenski en una rueda de prensa conjunta con el primer ministro neerlandés, Rob Jetten, recogida por 'Ukrainska Pravda', "la semana que viene, cuando los expertos estén sobre el terreno, evaluarán la situación y prestarán asistencia, ya que van equipados con las capacidades necesarias".
1.750 drones de ataque, 1.530 bombas aéreas guiadas y 39 misiles
Rusia lanzó en la última semana casi 1.750 drones de ataque, 1.530 bombas aéreas guiadas y 39 misiles contra territorio ucraniano, denunció este domingo el presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, quien subrayó la necesidad de más protección para el país invadido. "Durante la última semana, Rusia atacó nuestro país miles de veces. El enemigo utilizó contra nuestro pueblo casi 1.750 drones de ataque, 1.530 bombas aéreas guiadas y 39 misiles. Los ataques afectaron a la infraestructura civil: el suministro energético y las viviendas. Nuestros soldados logran neutralizar la mayoría de los objetivos", escribió Zelenski en un mensaje en Telegram.
Ataques a Bélgorod
Los ataques ucranianos la pasada noche con misiles dejaron sin servicios básicos a residentes de la región fronteriza rusa de Bélgorod. "Se produjeron graves daños a la infraestructura energética. Como resultado, se registraron cortes en el suministro de electricidad, agua y calefacción", informó el gobernador regional, Viacheslav Gladkov a través de su canal de Telegram.
Zelenski insta a desbloquear el apoyo de 90.000 millones de euros a Ucrania y las sanciones a Rusia
El presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, instó este sábado a Hungría a desbloquear el apoyo financiero de 90.000 euros con el que la Unión Europea (UE) se ha comprometido con Ucrania y el nuevo paquete de sanciones contra Rusía.
"Es importante que, después de todo, se apliquen los acuerdos europeos conjuntos sobre 90.000 millones de euros de ayuda a Ucrania para los próximos dos años, así como el nuevo paquete de sanciones contra Rusia", escribió Zelenski en un mensaje en X en el que informó también de una conversación telefónica que mantuvo con el presidente francés, Emmanuel Macron, y en la que se abordó el tema de la reticencia húngara.
Agregó que abordó con Macron todas las cuestiones clave que ahora son importantes para la seguridad de sus respectivos países y de Europa y, en particular, la situación en Ucrania y las necesidades fundamentales de su defensa.
Habla António Costa
El presidente del Consejo Europeo, António Costa, calificó este sábado como "inaceptable" la última oleada de ataques rusos a gran escala contra el sistema energético y la infraestructura civil de Ucrania, que esta madrugada causaron siete muertos en la ciudad nororiental de Járkov. "Anoche, Rusia lanzó otro ataque a gran escala contra el sistema energético y la infraestructura civil de Ucrania. Estos ataques sistemáticos y deliberados contra la población civil son inaceptables. Atacar la infraestructura energética es un intento cínico de aterrorizar al pueblo ucraniano", señaló Costa en una publicación en sus redes sociales.
Siete muertos en un ataque ruso en Járkov
Al menos siete personas, entre ellas dos menores, murieron y más de diez resultaron heridas en un ataque balístico ruso contra un edificio residencial en la ciudad nororiental ucraniana de Járkov, confirmó este sábado el presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski. "Desde anoche se está trabajando para retirar los escombros de un edificio residencial en Járkov tras un ataque ruso con un misil balístico. La entrada del edificio quedó destruida y los pisos superiores de un edificio vecino sufrieron daños. Por desgracia, hasta el momento se sabe que hay siete personas muertas. Más de diez personas resultaron heridas, entre ellas niños", escribió en su cuenta de X.
