La OTAN intercepta un nuevo misil iraní en el espacio aéreo de Turquía

La OTAN ha derribado este lunes otro misil iraní sobre el espacio aéreo de Turquía, pocas horas después de que el portavoz del Ministerio de Exteriores iraní, Esmaeil Bagherí, negase que Teherán haya atacado en ningún caso a este país o Azerbaiyán.

Turquía fue atacada el miércoles de la semana pasada por un misil de supuesta procedencia iraní —así lo aseguraron entonces Ankara y la OTAN— que tenía como objetivo la base de la alianza de Incirlik, donde hay soldados españoles. La OTAN también interceptó ese misil. Azerbaiyán fue atacada por dos drones iraníes, que impactaron contra un aeropuerto menor en el enclave azerbaiyano de Najicheván.

"Una munición balística lanzada desde Irán que ha entrado al espacio aéreo turco ha sido neutralizado por las defensas aéreas de la OTAN en el Mediterráneo oriental. Restos de la munición han caído en un terreno vacío en la provincia de Gaziantep, [región en la frontera con Siria]. No hay ni muertos ni heridos", ha asegurado el Ministerio de Defensa turco en un comunicado este lunes.

Dicho comunicado, además, asegura que Turquía actuará sin dudarlo contra cualquier amenaza contra su territorio. "Reiteramos que es en el interés de todos escuchar nuestros avisos", continúa el texto.

"Id con cuidado"

Durante los últimos días, tanto el presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, como su ministro de Exteriores, Hakan Fidan, han asegurado a la prensa que Turquía no respondería al misil interceptado en su territorio el miércoles de la semana pasada. Pero ambos han avisado que dicho ataque no podía repetirse, tal y como ha ocurrido este lunes.

"Si ese misil perdió su rumbo, eso es otra cuestión. Puede que pase por una vez", dijo este sábado Fidan en Estambul. "Pero si hay más ataques... entonces nuestro consejo es que vayáis con cuidado. Irán no debería apuntarse a tal aventura. Turquía ha demostrado en el pasado su amistad, su posición firme y su servicio hacia la paz".

Hasta la fecha, Turquía se había intentado mostrar, en el conflicto entre Estados Unidos, Israel e Irán, como el único país capaz de mantener los puentes tanto con Washington como con Teherán. Antes, este rol era realizado por Qatar y Omán pero, tras recibir ataques por parte de Irán durante la última semana, han cortado lazos con la República Islámica y ahora aseguran estar dispuestos a responder militarmente a las acciones del país persa.

Turquía, el mayor Ejército de Oriente Próximo y el único país de la región miembro de la OTAN, se había quedado sola como el último país de la zona que pedía diálogo. Hasta este lunes.

"Es de gran importancia que las tensiones en la región no escalen más y que el conflicto no se esparza a una área mayor. Reiteramos nuestro aviso a todas las partes, en particular a Irán, que eviten cualquier acción que ponga en peligro la vida de civiles y la seguridad regional", ha dicho este lunes el ministro de Comunicaciones turco, Burhanettin Duran.