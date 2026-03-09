Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
AstroturismoAyuda a la cerámicaGaiatas, una a unaPrograma oficial Magdalena 2026Directo Magdalena 2026Jubilación anticipada
instagramlinkedin

Rusia-EEUU

Putin y Trump hablan por teléfono por primera vez este 2026 para abordar los conflictos de Irán y Venezuela

La primera conversación entre los presidentes de Rusia y Estados Unidos desde diciembre duró cerca de una hora y fue ”franca” y ”constructiva”, según el asesor Yuri Ushakov

Trump llama por teléfono desde el Despacho Oval.

Trump llama por teléfono desde el Despacho Oval. / EFE

EFE

Moscú

El presidente de Rusia, Vladímir Putin, y su homólogo estadounidense, Donald Trump, conversaron este lunes por teléfono y abordaron, en particular, los acontecimientos en Irán y Venezuela, informó el Kremlin.

Según dijo el asesor para asuntos internacionales de la Presidencia rusa, Yuri Ushakov, la conversación, la primera entre ambos líderes desde diciembre de 2025, duró cerca de una hora y fue ”franca” y ”constructiva”.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents