DIRECTO | Clavijo, en el debate sobre el estado de la nacionalidad canaria: "Quiero que los reyes magos también vengan a Canarias, no solo a Cataluña"

El presidente canario, Fernando Clavijo, cerró su discurso en el debate sobre el estado de la nacionalidad canaria repasando los retos y compromisos del Gobierno para el tramo final de la legislatura. Entre ellos destacó el apoyo a los autónomos, facilitar la conciliación personal y familiar, y contratar a personas mayores de 52 años. Señaló también la importancia de la simplificación administrativa en los distintos departamentos del Ejecutivo, trabajar en vivienda pública y atender a los jóvenes que quieren independizarse, así como mantener el transporte gratuito, “algo que ha sido un éxito”, añadió.

En el ámbito de la educación, el presidente señaló que el Gobierno espera reducir los ratios de alumnado y garantizar libros gratuitos, así como modificar el FDECAM. En materia del REF, adelantó que se trabajará en su revisión y en avanzar hacia un “REF verde” de la mano de las universidades públicas. Entre otros objetivos, destacó la reducción de 180 días en los tiempos de dependencia y el impulso de la iniciativa “Canarias de los 15 minutos”, que acercará los servicios públicos a la ciudadanía para fijar población. “Cuando hay estabilidad, Canarias funciona”, concluyó.