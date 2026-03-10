Conflicto en Oriente Próximo, en directo | Aterriza en España un tercer avión militar con 251 evacuados de Oriente Próximo

En Directo
Israel declara el estado de guerra tras un fuerte ataque múltiple desde Gaza. Según la Autoridad Palestina, los ataques aéreos israelíes han matado ya a 508 personas, entre ellas cerca de un centenar de niños, y han causado 2.800 heridos. En el lado israelí, son más de 700 las víctimas mortales y 2.300 los heridos del ataque sin precedentes de Hamás. También hay al menos 130 personas tomadas como rehenes por los grupos palestinos.
EEUU afirma haber alcanzado "más de 5.000" objetivos en Irán tras diez días de ofensiva
El Ejército de Estados Unidos ha afirmado a última hora de este lunes que sus fuerzas han alcanzado "más de 5.000" objetivos en Irán en los diez primeros días de la llamada operación Furia Épica -lanzada junto a Israel-, en la que, asegura, busca "desmantelar el aparato de seguridad iraní", mientras Teherán ha cifrado en más de 1.200 las víctimas mortales.
Trump amenaza con atacar Irán "20 veces más fuerte" si detiene el flujo de petróleo en el estrecho de Ormuz
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha advertido a Irán de que si emprende cualquier acción que interrumpa el transporte de crudo en el estrecho de Ormuz, las fuerzas estadounidenses "lo golpearán 20 veces más fuerte que hasta ahora", después de que Teherán haya ofrecido paso libre a los buques de los países europeos que expulsen a los embajadores de Estados Unidos y de Israel. "Si Irán hace algo que detenga el flujo de petróleo en el Estrecho de Ormuz, Estados Unidos lo golpeará 20 veces más fuerte que hasta ahora", ha manifestado el inquilino de la Casa Blanca a través de sus redes sociales.
Aterriza en España un tercer avión militar con 251 evacuados de Oriente Próximo
Un avión Airbus A330 del Ejército del Aire con 250 civiles evacuados por la escalada bélica en Oriente Próximo ha aterrizado este martes en España procedente de Omán, según ha informado el Ministerio de Defensa. Se trata de la tercera evacuación que realizan las Fuerzas Armadas tras los ataques de Estados Unidos e Israel a Irán, que respondió atacando una decena de países del Golfo Pérsico. En las dos misiones anteriores finalizadas la semana pasada, se consiguió rescatar con éxito a 175 españoles en la primera operación, y a 171 en la segunda. En ambas el Ministerio de Defensa empleó un A330 que despegó de la base aérea de Torrejón de Ardoz (Madrid) y aterrizó en Omán.
Irán responde a Trump que puede "expandir" la guerra y sus misiles son ahora más potentes
La Guardia Revolucionaria de Irán respondió este martes al presidente estadounidense, Donald Trump, que sus misiles son "ahora más potentes que al inicio de la guerra" y que tiene la capacidad de "expandir" el conflicto.
"Estamos dispuestos a expandir la guerra; la seguridad será para todos o la inseguridad para todos. Somos nosotros quienes determinaremos el fin de la guerra", subrayó el cuerpo militar de élite en un comunicado difundido por la agencia Fars.
Poco antes, Trump aseguró que la guerra con Irán está "prácticamente terminada" y que Teherán "no tiene armada, ni comunicaciones, ni fuerza aérea".
Sánchez y el primer ministro iraquí acuerdan llevar la guerra de Irán a la Asamblea General de la ONU
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha mantenido este lunes una conversación telefónica con el primer ministro iraquí, Mohamed al Sudani, en el que ambos han acordado llevar la guerra de Irán a la Asamblea General de la ONU.
"Los dos líderes han acordado también trabajar conjuntamente para convocar una sesión de la Asamblea General de la ONU para abordar las repercusiones de la guerra y las formas de evitar la expansión del conflicto", ha informado la oficina del primer ministro iraquí en un comunicado oficial.
Los dos dirigentes han tratado la situación en Oriente Próximo, sus repercusiones en la seguridad regional e internacional y su impacto en las cadenas de suministro, ha explicado el Gobierno iraquí.
Australia enviará apoyo militar defensivo al golfo Pérsico tras ataques iraníes
El Gobierno de Australia anunció este martes el despliegue de apoyo militar defensivo a países del golfo Pérsico afectados por ataques con misiles y drones atribuidos a Irán, aunque negó que se vayan a enviar tropas a Irán.
Un total de 85 efectivos militares partirán este mismo martes desde Australia y se espera que estén operativos antes de finales de semana, confirmó el primer ministro australiano, Anthony Albanese, en una rueda de prensa.
Trump advierte que EEUU "no se detendrá" hasta que Irán esté "totalmente derrotado"
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, advirtió este lunes que las fuerzas estadounidenses "no se detendrán" hasta que Irán esté "totalmente y decisivamente derrotado" tras la elección de su nuevo líder supremo, Mojtaba Jameneí.
El papa pide el cese de las hostilidades en Oriente Medio tras los últimos bombardeos
El papa León XIV pidió este lunes que las hostilidades en Oriente Medio "cesen cuanto antes" y transmitió su "profundo dolor" por las víctimas de los bombardeos, entre ellas "muchos niños" y un sacerdote maronita asesinado en el Líbano mientras realizaba labores humanitarias.
"El papa León XIV expresa su profundo dolor por todas las víctimas de los bombardeos de estos días en Oriente Medio, por los numerosos inocentes, entre ellos muchos niños, y por quienes les prestaban ayuda, como el padre Pierre El-Rahi, sacerdote maronita asesinado esta tarde en Qlayaa (Líbano)", informó la Oficina de Prensa de la Santa Sede.
Putin plantea a Trump propuestas para un rápido arreglo político del conflicto iraní
El presidente ruso, Vladímir Putin, planteó este lunes en conversación telefónica a su colega de EE.UU., Donald Trump, varias propuestas para un rápido arreglo político-diplomático del conflicto iraní.
"El presidente de Rusia planteó varias variantes encaminadas a un rápido arreglo político-diplomático del conflicto iraní", informó Yuri Ushakov, asesor de política internacional del Kremlin.
Añadió que dichas propuestas son fruto de las conversaciones mantenidas durante la última semana con el mandatario iraní, Masud Pezeshkian, y otros dirigentes de países del golfo Pérsico.
Trump ve la guerra "prácticamente terminada" y dice que medita tomar el estrecho de Ormuz
El presidente de EE.UU., Donald Trump, ha asegurado este lunes en una entrevista con la cadena CBS que la guerra con Irán está "prácticamente terminada" y que está considerando "tomar el control" del estrecho de Ormuz, por el que afirma que ya están transitando buques.
