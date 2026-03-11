Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Subida combustibleAsesino SuecaAgresión a dos sanitariasTiempo en MagdalenaPrograma oficial Magdalena 2026Directo Magdalena 2026
instagramlinkedin

Conflicto en Oriente Próximo, en directo | EEUU anuncia con ampliar los ataques e Irán amenaza de muerte a Trump

El senador demócrata ha advertido de que el presidente Trump tiene un plan para la invasión terrestre de Irán

La Guardia Revolucionaria de Irán ha anunciado una nueva oleada de ataques contra Israel y contra bases estadounidenses en Irak

Un policía iraní, en Teherán, durante una marcha de apoyo a Mojtaba Jameneí, este lunes.

Un policía iraní, en Teherán, durante una marcha de apoyo a Mojtaba Jameneí, este lunes. / ABEDIN TAHERKENAREH / EFE

O. González / A. Romero / J. L. Escudero

Israel declara el estado de guerra tras un fuerte ataque múltiple desde Gaza. Según la Autoridad Palestina, los ataques aéreos israelíes han matado ya a 508 personas, entre ellas cerca de un centenar de niños, y han causado 2.800 heridos. En el lado israelí, son más de 700 las víctimas mortales y 2.300 los heridos del ataque sin precedentes de Hamás. También hay al menos 130 personas tomadas como rehenes por los grupos palestinos.

