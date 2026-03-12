En Directo
Minuto a minuto
Conflicto en Oriente Próximo, en directo | Irán ataca buques y depósitos en el estrecho de Ormuz y el petróleo supera de nuevo los 100 dólares
O. González / A. Romero / J. L. Escudero
Israel declara el estado de guerra tras un fuerte ataque múltiple desde Gaza. Según la Autoridad Palestina, los ataques aéreos israelíes han matado ya a 508 personas, entre ellas cerca de un centenar de niños, y han causado 2.800 heridos. En el lado israelí, son más de 700 las víctimas mortales y 2.300 los heridos del ataque sin precedentes de Hamás. También hay al menos 130 personas tomadas como rehenes por los grupos palestinos.
Las bolsas europeas abren en rojo por el alza del crudo, que vuelve a la cota de los 100 dólares
Las bolsas europeas han abierto la sesión de este jueves de nuevo en negativo, siguiendo la tendencia del cierre del miércoles e impactadas por la subida del precio del petróleo cuyo barril ha vuelto a superar la pasada madrugada los 100 dólares. En la apertura del mercado, la bolsa que más cae es la de Londres, el 0,53%, seguida de París, con el 0,46%; Madrid, con el 0,24%; Fráncfort, con el 0,11%; y Milán, con el 0,08%.
Rusia y EEUU debaten la crisis de los mercados energéticos mundiales
El emisario económico del Kremlin, Kiril Dmitriev, sostuvo una reunión con representantes de Estados Unidos en Miami para debatir el restablecimiento de las relaciones entre Moscú y Washington, así como la actual crisis de los mercados energéticos mundiales provocada por la guerra en Irán, según informó hoy en Telegram. "Siguiendo instrucciones del presidente, visité Estados Unidos y me reuní con los jefes del grupo de trabajo ruso-estadounidense sobre cooperación económica", escribió. Según Dmitriev, las partes abordaron "tanto proyectos prometedores que podrían contribuir al restablecimiento de las relaciones ruso-estadounidenses como la crisis actual en los mercados energéticos mundiales".
Un dron impacta en una base italiana de Irak sin consecuencias graves
Un dron impactó la noche del miércoles contra la base italiana en Erbil, en el Kurdistán iraquí, causando leves daños y sin que ningún miembro del personal italiano resultase herido, informó este jueves el ministro de Defensa, Guido Crosetto. El ataque ocurrió en el Campamento Singara e impactó el bar-restaurante de la base. La explosión provocó un incendio que afectó al menos a dos vehículos y el fuego fue rápidamente controlado, lo que evitó que se propagara a otras estructuras del complejo, explicaron los medios.
Heridas dos personas a causa del impacto de un dron en un "edificio residencial" en el sur de Kuwait
Al menos dos personas han resultado heridas este jueves a causa del impacto de un dron en un "edificio residencial" en el sur de Kuwait, según han denunciado las autoridades kuwaitíes, que no se han pronunciado sobre el origen del lanzamiento, en pleno conflicto en Oriente Próximo. "Un aparato no tripulado enemigo atacó un edificio residencial en una de las regiones del sur del país durante el amanecer del día de hoy", ha señalado el portavoz del Ministerio de Defensa kuwaití, Saud al Atuan, quien ha agregado que el suceso ha dejado además "daños materiales", según un comunicado en redes sociales.
Al menos ocho muertos y 31 heridos en un ataque israelí en Beirut, el peor en la capital de Líbano desde el inicio de la ofensiva
Al menos ocho personas murieron y otras 31 resultaron heridas la madrugada de este jueves en un ataque israelí contra una zona de playa en Beirut con una alta presencia de desplazados, en el peor ataque en la capital desde el inicio de la ofensiva aérea de Israel hace más de diez días. "El balance por el ataque del enemigo israelí en Ramlet al Bayda en Beirut asciende a ocho fallecidos y 31 heridos", informó en un escueto comunicado el Centro de Operaciones de Emergencia del Líbano, parte del Ministerio de Salud Pública. Esta zona, en la que se ubica la playa pública de Beirut de mismo nombre, acoge a un gran número de desplazados por el conflicto, que permanecen acampados a la intemperie, en tiendas de campaña o en sus vehículos aparcados a los lados del paseo marítimo.
Irán exporta más petróleo por el estrecho de Ormuz que antes de la guerra
Irán está exportando más petróleo a través del estrecho de Ormuz que antes del inicio de la guerra, el pasado 28 de febrero, lo que indica que mantiene el control sobre esa estratégica vía mientras el tránsito del resto de productores regionales permanece prácticamente paralizado. Así lo afirma el diario estadounidense The Wall Street Journal (WSJ), que cita datos de la firma de seguimiento de petroleros Kpler para apuntar que, desde el inicio del conflicto, siete buques han cargado crudo en la costa iraní y que en los últimos seis días el volumen medio cargado alcanzó 2,1 millones de barriles diarios, por encima de los cerca de 2 millones exportados en febrero.
El gas natural sube el 6% en la apertura y cotiza por encima de los 53 euros
El precio del gas natural repunta otro 6% en la apertura de este jueves, por encima de los 53 euros, en una nueva jornada de subidas en el precio de la energía ante los ataques a petroleros en el estrecho de Ormuz, y a pesar de que la Agencia Internacional de Energía (IAE) liberará reservas de petróleo. Según datos de mercado recogidos por EFE, a las 8.10 horas (7.10 GMT), el precio del gas natural para entrega a un mes en el mercado TTF de Países Bajos, de referencia en Europa, se dispara el 6,15%, hasta los 53,24 euros por megavatio hora (MWh).
Reino Unido envía un destructor al Mediterráneo oriental y continúa mandando aviones a Oriente Próximo
El Ministerio de Defensa británico ha informado este miércoles de la partida del destructor 'HMS Dragon' de Tipo 45 desde Portsmouth al Mediterráneo oriental, a fin de "ayudar a proteger" sus "activos e intereses", y ha afirmado que sus aviones y cazas continúan contribuyendo a la defensa de sus activos en Oriente Próximo y de sus aliados regionales, ante las represalias iraníes por la ofensiva lanzada por Estados Unidos e Israel.
El precio del petróleo vuelve a superar los 100 dólares en medio de ataques a Ormuz
El precio del brent, de referencia en Europa parea el petróleo, volvió a superar los 100 dólares por barril este jueves, tras una serie de ataques a embarcaciones en el estrecho de Ormuz, vía clave para el comercio energético mundial. El barril de petróleo de brent subía este jueves un 8,31 % alrededor de las 3:45 GMT y se situaba en los 100,29 dólares en horas de negociación en Asia, después de situarse ligeramente por debajo de los 92 dólares al cierre de la sesión del mercado de futuros de Londres pese a que la Agencia Internacional de Energía (AIE) anunciase que liberará una parte de sus reservas estratégicas. El brent acabó al alza incluso después de que una treintena de países de la AIE anunciasen que van a sacar al mercado 400 millones de barriles de sus reservas estratégicas para compensar las pérdidas de abastecimiento por la interrupción del tráfico marítimo por el estrecho de Ormuz.
Trump dice que EEUU investiga un supuesto complot iraní con drones contra California
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó este miércoles que su Gobierno está investigando una afirmación no verificada sobre un posible complot de Irán que implicaría el uso de drones lanzados desde una embarcación frente a la costa para atacar objetivos en California. Trump señaló a periodistas que las autoridades federales analizan la información tras conocerse un memorando del Buró Federal de Investigaciones (FBI) que advertía sobre la presunta intención iraní de ejecutar un ataque sorpresa con vehículos aéreos no tripulados si Estados Unidos realizaba operaciones militares contra ese país. El presidente dijo además que ha sido informado sobre la posible presencia de células durmientes iraníes dentro de Estados Unidos, aunque no ofreció detalles adicionales y subrayó que la información está siendo evaluada por las autoridades.
- Un olivo milenario muerto renace como obra de arte colectiva en Castellón
- Dos colegios privados de Castellón, entre los 100 mejores de España según Forbes
- Así fue la agresión de un hombre a las dos sanitarias que trabajaban en Magdalena
- La historia se repite: Las lluvias vuelven a inundar el acceso a la zona residencial de Molí Nou en Vila-real
- La ‘Llum de Sequiol’ ilumina al ‘món fester’ y se alza con otro primer premio
- Programa de la Magdalena del 11 de marzo: todos los actos y conciertos del miércoles
- El asesino de Sueca, a su hijo: 'Tranquilo, que no me suicido. Voy al cuartel para pagar en años de cárcel lo que he hecho
- Lluvias torrenciales en Castellón: Más de 60 litros por metro cuadrado inundan la Plana Baixa