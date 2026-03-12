El ministro de Defensa británico: "La mano de Putin está detrás de las tácticas de Irán"

El ministro de Defensa británico, John Healey, ha acusado a Rusia de estar prestando apoyo a Irán en sus ataques contra Israel y contra las bases de Estados Unidos y de sus aliados en Oriente Medio. Healey se ha referido en concreto a las tácticas utilizadas por los pilotos de drones iraníes para esquivar los sistemas de defensa antiaérea e impactar contra sus objetivos, algo que ya ocurrió en una de las bases del Reino Unido en Chipre y que se ha repetido en la madrugada de este jueves en Erbil, en Irak, donde hay desplegadas tropas británicas y de otros países occidentales.

"Creo que a nadie le sorprenderá creer que la mano oculta de Putin está detrás de algunas de las tácticas iraníes y, potencialmente, también de algunas de sus capacidades", ha asegurado Healey este jueves en una visita al cuartel general del Ejército en Northwood, en el noroeste de Londres. Según los altos mandos británicos, Rusia está compartiendo información con Irán desde que comenzaron los ataques de Estados Unidos e Israel el pasado 28 de febrero, incluidas tácticas para evitar el derribo de sus drones con vuelos de baja altitud.

Drones kamikaze

Irán ha lanzado más de 2.000 drones Shahed desde que comenzó el conflicto, un arma de coste reducido pero que ha resultado ser más efectiva de lo esperado. Estos mismos drones han sido utilizados por Rusia en su invasión de Ucrania desde 2022, algo que ha permitido a Moscú acumular una amplia experiencia sobre su uso y sobre las tácticas más efectivas para dañar sus objetivos militares. El Kremlin ha negado haber facilitado información a Irán en las últimas semanas, pero fuentes estadounidenses aseguran lo contrario.

El teniente general del Ejército británico Nicholas Perry ha reconocido que los ataques con drones kamikazes son los que están causando "mayores daños" al Reino Unido y a sus aliados en la región. La base de la fuerza aérea de Akrotiri, en Chipre, sufrió el impacto de uno de estos aparatos en los primeros días del conflicto, causando un agujero en un hangar donde se almacenaban aviones espía estadounidenses. Un ataque parecido al de esta madrugada en Erbil, el cual ha herido levemente a soldados estadounidenses. La misma base ya sufrió otro ataque el primer día del conflicto sin que se reportaran víctimas.

Precio del petróleo

Healey también ha remarcado que el bloqueo del estrecho de Ormuz está beneficiando a Rusia en la guerra de Ucrania, ya que podrá vender el petróleo más caro. "El único líder mundial que se está beneficiando de los altísimos precios del petróleo en este momento es Putin, ya que le proporcionan nuevos fondos para su brutal guerra en Ucrania", ha asegurado el ministro, quien ha abierto la puerta a la participación del Reino Unido en un convoy de buques mercantes en el estrecho de Ormuz para mantener el tráfico marítimo y garantizar el suministro de petróleo.

Desde que comenzó la guerra en Irán, este punto estratégico ha permanecido cerrado a efectos prácticos debido a los ataques con drones lanzados contra barcos petroleros por parte de Irán. Esta situación ha elevado el precio del barril de Brent por encima de los 100 dólares y ha trastocado los mercados, temerosos de que estos ataques se mantengan en las próximas semanas o meses. Healey ha asegurado que el Reino Unido tiene sistemas autónomos de detección de minas marinas disponibles para utilizarse en caso de que sea necesario, pero ha insistido en que la forma más rápida de acabar con el bloqueo es con una "desescalada del conflicto".