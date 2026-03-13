Conflicto en Oriente Próximo, en directo | Trump dice que tiene "munición ilimitada" y "mucho tiempo" por delante contra la "escoria demente" de Irán

Trump advierte de que tiene "munición ilimitada" y "mucho tiempo" por delante contra la "escoria demente" que lidera Irán

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, advirtió este viernes de que tiene "una potencia de fuego sin igual, munición ilimitada y mucho tiempo" por delante para combatir a la "escoria demente" que lidera Irán, en la guerra que inició junto a Israel. "Vean lo que les pasa hoy a esta escoria demente. Llevan 47 años matando a personas inocentes en todo el mundo y ahora yo, como 47º presidente de los Estados Unidos de América, los estoy matando a ellos. ¡Qué gran honor es hacerlo!", escribió Trump en su cuenta de su propia red social, Truth Social. El presidente dedicó la mayor parte de su mensaje a arremeter contra la cobertura del diario The New York Times, al asegurar que quien lea ese periódico "fracasado" puede "pensar erróneamente" que Estados Unidos no está "ganando" la guerra.