Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Vivienda en CastellónDinosaurios en MorellaBalance VillarrealPrograma oficial Magdalena 2026Directo Magdalena 2026
instagramlinkedin

En Directo

Minuto a minuto

Conflicto en Oriente Próximo, en directo | Trump dice que tiene "munición ilimitada" y "mucho tiempo" por delante contra la "escoria demente" de Irán

Una milicia proiraní reivindica el ataque a un avión de EEUU en Irak y Teherán dice que los seis tripulantes han muerto

Muere un militar francés tras un ataque a la base francesa en Erbil, en el norte de Irak

Al menos 58 heridos en Israel por el impacto de proyectiles lanzados por Irán

Trump asegura que la guerra de Irán "avanza rápidamente"

Trump asegura que la guerra de Irán "avanza rápidamente"

Sara Fernández

O. González / A. Romero / J. L. Escudero

Israel declara el estado de guerra tras un fuerte ataque múltiple desde Gaza. Según la Autoridad Palestina, los ataques aéreos israelíes han matado ya a 508 personas, entre ellas cerca de un centenar de niños, y han causado 2.800 heridos. En el lado israelí, son más de 700 las víctimas mortales y 2.300 los heridos del ataque sin precedentes de Hamás. También hay al menos 130 personas tomadas como rehenes por los grupos palestinos.

Actualizar
Ver más

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents