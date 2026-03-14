Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Agenda del fin de semanaEl Colegio de los famososCambio en la cerámicaSubida gasóleoPrograma oficial MagdalenaDirecto Magdalena
instagramlinkedin

En Directo

Minuto a minuto

Conflicto en Oriente Próximo, en directo | Albares dice que Europa debe estar preparada "para cualquier escenario"

EEUU confirma cuatro muertos entre los seis tripulantes de un avión cisterna que se estrelló en Irak y niega que cayese por "fuego enemigo ni amigo"

Muere un militar francés tras un ataque a la base francesa en Erbil, en el norte de Irak

Washington dice que Mojtaba Jameneí está "herido" y posiblemente "desfigurado"

Trump asegura que la guerra de Irán "avanza rápidamente"

Trump asegura que la guerra de Irán "avanza rápidamente"

Sara Fernández

O. González / A. Romero / J. L. Escudero

Israel declara el estado de guerra tras un fuerte ataque múltiple desde Gaza. Según la Autoridad Palestina, los ataques aéreos israelíes han matado ya a 508 personas, entre ellas cerca de un centenar de niños, y han causado 2.800 heridos. En el lado israelí, son más de 700 las víctimas mortales y 2.300 los heridos del ataque sin precedentes de Hamás. También hay al menos 130 personas tomadas como rehenes por los grupos palestinos.

Actualizar
Ver más

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. El colegio de los famosos en Castellón: Aquí estudiaron algunos de los nombres más conocidos de la provincia
  2. Leticia Sabater la 'lía' en la colla Bacalao durante las fiestas de la Magdalena de Castelló
  3. Programa de la Magdalena del 13 de marzo: todos los actos y conciertos del viernes
  4. Castelló se prepara para disfrutar del desfile internacional de animación. Recorrido, horario y las cuatro zonas para personas con movilidad reducida
  5. Un pueblo de Castellón construirá un muro de piedras para proteger su tramo de costa más vulnerable
  6. Cambio en la cúpula de uno de los grandes grupos cerámicos de Castellón: 'Es un momento de desafíos
  7. Programa oficial de las Fiestas de la Magdalena 2026: estos son todos los actos
  8. Un olivo milenario muerto renace como obra de arte colectiva en Castellón

Récord mundial de retirada de plástico del mar: 45 millones de kilos en el programa The Ocean Cleanup

Récord mundial de retirada de plástico del mar: 45 millones de kilos en el programa The Ocean Cleanup

Sigue en directo la clasificación del GP de China

Sigue en directo la clasificación del GP de China

Cuando desaparecen las palabras

Cuando desaparecen las palabras

'La Bohème': una ópera que refleja la lucha por el amor y la supervivencia en el mundo del arte

'La Bohème': una ópera que refleja la lucha por el amor y la supervivencia en el mundo del arte

El tiempo en Castelló hoy, hora a hora: la previsión de Aemet para el sábado de la Ofrenda a la Mare de Déu del Lledó

El tiempo en Castelló hoy, hora a hora: la previsión de Aemet para el sábado de la Ofrenda a la Mare de Déu del Lledó

Las notas del Villarreal contra el Alavés: ¿Quién fue el mejor del Submarino?

Las notas del Villarreal contra el Alavés: ¿Quién fue el mejor del Submarino?

La inflación vuelve a crecer en Castellón: esto es lo que subió y lo que bajó en febrero

La inflación vuelve a crecer en Castellón: esto es lo que subió y lo que bajó en febrero

La cerámica de Castellón recupera el trono en el mercado de Estados Unidos tras superar a la India

La cerámica de Castellón recupera el trono en el mercado de Estados Unidos tras superar a la India
Tracking Pixel Contents