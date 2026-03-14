EEUU ataca la estratégica isla petrolera iraní de Jark y a una milicia proiraní en Bagdad

Estados Unidos va más allá en su guerra contra Irán. Esta noche los bombardeos estadounidenses han alzando la isla de Jarg, clave para el petróleo del país persa. Así cumple el presidente Donald Trump la amenaza que vertió con con atacar su infraestructura petrolera si Irán bloqueaba el estrecho de Ormuz. "Hace unos instantes, bajo mis órdenes, el Comando Central de Estados Unidos ejecutó uno de los bombardeos más poderosos de la historia de Oriente Medio, y aniquiló por completo todos los objetivos militares en la joya de la corona de Irán, la isla de Jarg", ha anunciado en Truth Social este viernes por la noche. Además, Washington también ha bombardeado el corazón de Bagdad, matando a tres milicianos pro iraníes.

Situada a unos 34 kilómetros de la costa iraní, esta isla es el principal punto de tránsito para casi todas las exportaciones de petróleo del país. Es el mayor punto de carga de crudo para buques petroleros y concentra la principal terminal petrolera del país. Los expertos ya alertaban de que un ataque contra ella acabaría con toda la capacidad iraní de exportar petróleo durante meses o incluso años, poniendo a Teherán en un enorme aprieto. Desde el inicio de la guerra, que este sábado cumple dos semanas, ni Tel Aviv ni Washington habían alcanzado este lugar estratégico clave. Sus funciones durante estos 14 días siguieron intactas y allí era como si la brutal ofensiva conjunta estadounidense-israelí, que ya se ha cobrado más de 1.400 víctimas mortales, no hubiera llegado.

No ataca instalaciones petroleras

Trump ha precisado que sus ataques han evitado alcanzar instalaciones petroleras. Este es un punto clave no sólo de la economía iraní, sino también del sector energético mundial. "He decidido NO destruir la infraestructura petrolera de la isla; sin embargo, si Irán, o cualquier otro país, interfiere con el paso libre y seguro de los barcos por el estrecho de Ormuz, reconsideraré inmediatamente esta decisión", ha añadido el mandatario estadounidense. "Irán no tiene capacidad de defender nada que queramos atacar. ¡No hay nada que pueda hacer!", ha dicho. A su vez, ha vuelto a defender que nunca permitirá que Teherán tenga armas nucleares y ha animado a las fuerzas iraníes a que entreguen las armas.

"La situación en Irán va muy bien; hoy hemos logrado muchos éxitos importantes", ha dicho Trump este viernes mientras abordaba el Air Force One. "Tenemos la situación bajo control; veremos qué sucede en los estrechos, siguen intentando sabotear su propio país y Oriente Medio", ha añadido. Hace días que los sectores del ala dura de su administración le exigían más agresividad con las instalaciones petroleras del régimen de los ayatolás. Las personalidades más intransigentes contra Irán han instado a Trump a tomar el control de la isla y de las exportaciones petroleras iraníes, de forma similar a las medidas adoptadas en Venezuela a principios de este año. Incluso el líder de la oposición israelí, Yair Lapid, defendió esta medida.

Respuesta de Irán

Por su parte, el Ejército iraní ha respondido a las amenazas de Trump con más amenazas, asegurando que destruirá la infraestructura petrolera, económica y energética relacionada con Estados Unidos en la región por completo si se produce una agresión contra sus propias instalaciones energéticas. "Si se produce un ataque contra la infraestructura petrolera, económica y energética de la República Islámica de Irán, como ya hemos advertido, toda la infraestructura petrolera, económica y energética perteneciente a las compañías petroleras de la región que tengan acciones estadounidenses o cooperen con Estados Unidos será destruida y convertida en un montón de cenizas", ha declarado un portavoz del Cuartel General Central de Jatam al Anbiya.

Noticias relacionadas

A su vez, la violencia estadounidense ha alcanzado el corazón de Bagdad. En el centro de la capital iraquí, un bombardeo ha matado a tres milicianos pro iraníes de la unidad de misiles de las Fuerzas de Movilización Popular, también conocido como Multitud Popular. El ataque contra un edificio que albergaba un cuartel de esta milicia proiraní ha causado daños materiales a la vivienda y a casas cercanas. "Convertir los hogares y callejones de civiles inocentes en escenarios de operaciones militares es un crimen consumado, cuyo objetivo es doblegar su voluntad y aterrorizar a la población", ha declarado el Comando de Operaciones Conjuntas de las Fuerzas Armadas iraquíes, bajo cuya dirección están integradas las Fuerzas de Movilización Popular, en un comunicado.