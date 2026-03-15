Conflicto en Oriente Próximo, en directo | Irán continúa atacando a sus vecinos del Golfo

Irán anuncia ataques con misiles y drones contra fuerzas estadounidenses y objetivos israelíes

El Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica (IRGC, por sus siglas en inglés) de Irán ha reivindicado este domingo el lanzamiento de diez misiles y un número no especificado de drones contra las fuerzas estadounidenses desplegadas en la base aérea de Al Dhafra, en Emiratos Árabes Unidos, según han informado las agencias de noticias iraníes.

El IRGC ha detallado en un comunicado recogido por la agencia Fars que la operación ha tenido también como objetivo los centros de mando y control regionales y la gestión del frente interno del régimen israelí, en un ataque simultáneo a instalaciones vinculadas con Estados Unidos e Israel.