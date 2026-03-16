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Cuba sufre un nuevo apagón nacional, el sexto en año y medio

Cuba sufre un nuevo apagón nacional, el sexto en año y medio.

Cuba sufre un nuevo apagón nacional, el sexto en año y medio.

EFE

La Habana

Cuba sufrió este lunes un nuevo apagón nacional, el sexto en apenas año y medio, informó el Ministerio de Energía y Minas (Minem).

"Se ha producido una desconexión total del Sistema Eléctrico Nacional (SEN), se investigan las causas y comienzan a activarse los protocolos para el restablecimiento", explicó en redes sociales en Minem.

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Cuba se encuentra sumida en una profunda crisis energética desde mediados de 2024, una situación que se ha agravado en los últimos tres meses con el bloqueo petrolero impuesto por EE.UU.

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