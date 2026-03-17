Asociaciones de periodistas respaldan a los informadores denunciados por la entidad pro-israelí ACOM

La Asociación de la Prensa de Madrid (APM) y la Federación de Asociaciones de Periodistas de España (FAPE) han respaldado a los informadores que han sido denunciados por Acción y Comunicación sobre Oriente Medio (ACOM), entidad cofundada por el empresario David Hatchwell Altaras, figura destacada de la comunidad judía española.

ACOM anunció que interponía acciones legales ante cuatro juzgados civiles de la Comunidad de Madrid por el delito de injurias contra Silivia Intxaurrondo e Inés Hernand, de TVE; Raquel Ejerique, de elDiario.es, Antonio Maestre, de La Sexta, además de Eduardo Rubiño y Pablo Padilla, de Más Madrid, y Nadwa Abu-Ghazaleh, del movimiento BDS. Señala que "no es casualidad que en los momentos de mayor tensión en Oriente Medio emerjan en España campañas coordinadas de acoso, injurias e incitación al odio dirigidas específicamente contra personas judías relevantes y contra quienes apoyan a Israel en nuestro país".

Directiva europea para proteger a periodistas

La APM ha emitido un comunicado en el que denuncia "la utilización de las acciones legales contra periodistas para amedrentar o intentar coartar su libertad de expresión".

Además de respaldar "a los compañeros señalados por ACOM", la asociación recuerda que "si bien, cualquier ciudadano u organización puede recurrir a los tribunales cuando se considere perjudicado, es inaceptable que ello se haga como un instrumento de intimidación y señalamiento hacia los periodistas que expresan sus opiniones en el ejercicio de su libertad de expresión".

En el comunicado, se refiere también a la aprobación hace dos años en la Unión Europea de la "directiva para proteger a periodistas, activistas y defensores de derechos humanos frente a demandas estratégicas y abusivas destinadas a silenciar la crítica pública".

"La llamada directiva anti-Slapp (Strategic Lawsuit Against Public Participation) trata de frenar las demandas civiles iniciadas por actores poderosos (Gobiernos, políticos, empresas) para intimidar y acosar a quienes denuncian irregularidades o informan sobre asuntos de interés público, causándoles un gran desgaste económico y legal", explica.

Amparo de la FAPE a Antonio Maestre

Asimismo, la FAPE ha emitido un comunicado en el que informa de que concede "el amparo solicitado por el periodista Antonio Maestre ante el señalamiento y los ataques que ha recibido de la asociación ACOM".

"Según señala el propio Maestre en su petición de amparo, la citada asociación le envió un mensaje que dice 'la estrategia precisa es VBUBAPVADIPEELCNTIYVAAELC (vete buscando un buen abogado, pero va a dar igual porque en España los criminales no tienen impunidad y vas a acabar en la cárcel)' después de que publicara informaciones críticas con el Gobierno de Israel, por las que se querellaron contra él alegando antisemitismo", explica la FAPE.

La Federación responde entonces que "actitudes como estas, además de atentar contra unos derechos fundamentales como la libertad de expresión y de información, son intolerables por su carácter intimidatorio y de difamación contra el mero hecho de informar".

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Y por todo ello, "reprueba taxativamente conductas que no respetan el trabajo de los profesionales de la información al tiempo que condena los intentos de amedrentarlos". Advierte además de que "no va dejar de denunciar cualquier ataque a los derechos que amparan a los periodistas".