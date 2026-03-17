Dimite el director del Centro Nacional Antiterrorista de EEUU en protesta por la guerra de Irán

La brecha que la guerra que Estados Unidos e Israel libran en Irán está abriendo entre Donald Trump y sus bases se ha agrandado considerablemente este martes con la dimisión de Joe Kent, director del Centro Nacional Antiterrorista y uno de los principales asistentes de la directora nacional de inteligencia, Tulsi Gabbard, el primer miembro de la Administración que renuncia por la contienda.

“No puedo en buena conciencia apoyar la guerra en marcha con Irán. Irán no presentaba una amenaza inminente a nuestra nación, y está claro que empezamos esta guerra por la presión de Israel y su poderoso lobi en EEUU”, ha escrito Kent, que ha compartido en redes sociales su carta de dimisión.

Kent es un antiguo candidato político al que Trump dio su apoyo en dos fallidas carreras electorales y tiene vínculos con la extrema derecha. No es sospechoso de ser antitrumpista y se ha alineado con algunas de las posiciones más controvertidas y mentiras del presidente, incluyendo negar la derrota electoral en 2020 y la teoría de la conspiración de que el FBI jugó un papel en el asalto al Capitolio. Una vez describió los objetivos de Vladímir Putin en la guerra de invasión de Ucrania como “muy razonables”.

Su renuncia expone la fractura profunda que se está acelerando dentro del movimiento MAGA no ya solo por la guerra, sino por un rechazo creciente al peso e influencia de Israel en decisiones de Washington. Entre quienes están exponiendo esa fisura se cuenta el expresentador de Fox y antiguo aliado de Trump Tucker Carlson, una de las voces más determinantes en el movimiento MAGA y una de la más abiertamente críticas con esta guerra. Él y Kent mantiene una estrecha amistad.

La carta

“Apoyo los valores y la política exterior con los que hizo campaña en 2016, 2020 y 2024, que aplicó en su primer mandato”, escribe Kent dirigiéndose al presidente. “Hasta junio de 2025 entendió que las guerras en Oriente Medio eran una trampa que arrebataba a EEUU las preciosas vidas de nuestros patriotas y mermaba la riqueza y prosperidad de nuestra nación”.

Kent pasa a denunciar que “pronto en esta Administración, altos cargos israelíes e influyentes miembros de los medios estadounidenses desplegaron una campaña de desinformación que minó completamente la plataforma 'EEUU primero' y sembró sentimientos a favor de la guerra para animar una guerra con Irán”.

Define esa campaña como una “cámara de eco que se usó para engañarle haciéndole creer que Irán presentaba una amenaza inminente y que debía golpear ahora, que había un claro camino a una victoria rápida, Era mentira y es la misma táctica que los israelíes emplearon para meternos en la desastrosa guerra de Irak que costó a nuestra nación las vidas de miles de nuestros mejores hombres y mujeres”, continúa. Y sentencia: “no podemos cometer ese error otra vez”.

Kent cierra la carta recordando su pasado como veterano, un boina verde desplegado 11 veces en combate y que su esposa, militar, murió en una “guerra fabricada por Israel” y añade: “No puedo apoyar enviar a la próxima generación a pelear y morir en una guerra que no va en beneficio del pueblo estadounidense ni justifica el coste en vidas estadounidenses”.

“Rezo para que reflexione sobre lo que está haciendo en Irán y por quién lo está haciendo”, le dice a Trump. “El momento para actuar con decisión es ahora. Puede cambiar de rumbo y crear un nuevo camino para nación, o puede permitir que sigamos deslizándonos hacia la decadencia y el caos. Usted tiene las cartas”.

Silencio

Ni la Casa Blanca ni la Dirección Nacional de Inteligencia han reaccionado hasta el momento de escribir estas líneas a la dimisión. Sí lo ha hecho en unas declaraciones a ‘The New York Times’ Carlson, que ha definido a Kent como un hombre valiente “que no puede ser despachado como un lunático. Deja un puesto que le daba acceso a inteligencia relevante del más alto nivel. Los neoconservadores intentarán ahora destruirlo por eso”, ha añadido. “Era consciente de eso y lo ha hecho de todas formas”.