Conflicto en Oriente Próximo, en directo | Emiratos Árabes Unidos recupera la "normalidad" en su espacio aéreo tras los ataques iraníes

Israel dice haber atacado "infraestructura del régimen" iraní en Teherán, Shiraz y Tabriz

Las Fuerzas de Defensa de Israel anunciaron este martes en un comunicado que el lunes atacaron simultáneamente "infraestructura del régimen" iraní en las ciudades de Teherán, Shiraz (centro-sur del país) y Tabriz (noroeste).

"Decenas de aviones de combate de la Fuerza Aérea, guiados por la Inteligencia Militar, completaron ayer (lunes) un ataque aéreo a gran escala (...) Se lanzaron decenas de municiones sobre las sedes de los organismos de seguridad", detallaron las FDI en su nota sobre los impactos en Teherán, donde incluían que, entre las instalaciones afectadas, estaba el Ministerio de Inteligencia y sedes de la milicia basij.