Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Grand PrixBurros Desert de les PalmesExpulsión comedor escolarGasolineras baratas CastellónDos franquicias nuevasAbogado laboralista
instagramlinkedin

En Directo

Minuto a minuto

Conflicto en Oriente Próximo, en directo | Irán asegura haber atacado Tel Aviv con misiles en venganza por la muerte de Lariyani

Israel vuelve a atacar el Líbano, que registra al menos 19 muertos durante la noche de este martes

Israel anuncia la muerte de Larijaní, el jefe de seguridad iraní

Israel anuncia la muerte de Larijaní, el jefe de seguridad iraní

Vídeo: Agencia ATLAS | Foto: EP

O. González / A. Romero / J. L. Escudero

Israel declara el estado de guerra tras un fuerte ataque múltiple desde Gaza. Según la Autoridad Palestina, los ataques aéreos israelíes han matado ya a 508 personas, entre ellas cerca de un centenar de niños, y han causado 2.800 heridos. En el lado israelí, son más de 700 las víctimas mortales y 2.300 los heridos del ataque sin precedentes de Hamás. También hay al menos 130 personas tomadas como rehenes por los grupos palestinos.

Actualizar
Ver más

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents