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Guerra de Ucrania, en directo: última hora y noticias sobre el conflicto con Rusia

Sánchez y Zelenski presiden este miércoles en Moncloa una firma de acuerdos que ratificarán el apoyo de España a Ucrania

Soldados ucranianos observan cómo miembros de las Fuerzas Armadas de Ucrania transportan a hombros el ataúd que contiene los restos de su compañero.

Soldados ucranianos observan cómo miembros de las Fuerzas Armadas de Ucrania transportan a hombros el ataúd que contiene los restos de su compañero. / ZUMA vía Europa Press / ZUMA vía Europa Press

Redacción

Madrid

El presidente ruso Vladímir Putin ordenó a sus tropas invadir la vecina Ucrania el 24 de febrero de 2022. Desde entonces, la guerra sigue anclada en el este de Europa. Sigue al minuto las últimas noticias del avance militar de Rusia y de la respuesta de Kiev.

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