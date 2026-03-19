Mejora la salud de Bolsonaro, pero sin previsión de salir de cuidados intensivos

El expresidente de Brasil Jair Bolsonaro ha mejorado su estado de salud, según el último parte publicado este viernes, casi una semana después de que tuviera que ser ingresado en la unidad de cuidados intensivos de un hospital de Brasilia por una bronconeumonía bacteriana, donde no está previsto que salga por el momento.

El informe médico señala que el expresidente brasileño ha presentado una "buena evolución clínica" durante las últimas 24 horas, mientras "continúa el tratamiento con antibióticos intravenosos, soporte clínico intensivo y fisioterapia respiratoria y motora. No se prevé su alta de la UCI por el momento", ha informado.

Bolsonaro ----que cumple una pena de prisión de 27 años por su participación en el intento de golpe de Estado de 2022-- fue ingresado el pasado viernes en el Hospital DF Star de Brasilia, aquejado de una bronconeumonía bacteriana, después de sufrir fiebre alta, sudoración y escalofríos durante la noche anterior.

Un reciente informe elaborado por la Policía Federal de Brasil concluyó que Bolsonaro necesita seguimiento médico continuo por su delicado estado de salud, si bien se constató que podía permanecer en el área especial del centro penitenciario de Papuda en el que se encuentra cumpliendo su condena.

Las visitas de Bolsonaro al hospital han sido una constante en los últimos tiempos, incluido desde que fue recluido. En septiembre, cuando aún permanecía bajo arresto domiciliario, y dos veces más en enero de este año cuando ya había sido trasladados a las instalaciones de Papuda. Su defensa ha solicitado en varias ocasiones que se le permita cumplir la condena en su domicilio.

El bolsonarismo pide su arresto domiciliario humanitario

A estas demandas de la defensa se ha sumado este viernes una solicitud de un grupo de hasta 175 diputados al Tribunal Supremo para que conceda al expresidente brasileño la prisión domiciliaria de carácter humanitario.

Esta solicitud, subrayado el diputado del Partido Liberal (PL) Gustavo Gayer, "busca asegurar condiciones mínimas de dignidad al expresidente, teniendo en cuenta su estado de salud y la necesidad de un seguimiento adecuados".

Gayer ha asegurado que cuenta con las firmas ya de 175 diputados, lo que representa más de un tercio de la Cámara Baja y más de las que se necesitan para abrir una comisión parlamentario de investigación, ha destacado.

Noticias relacionadas

"Eso demuestra que hay un movimiento cada vez mayor de personas que no aceptan más este tipo de torturas, esa maldad que se está cometiendo contra nuestro presidente Bolsonaro", ha dicho Gayer, quien confía en que esta petición sirva también para "pacificar el país".