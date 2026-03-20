La comisión contra abusos a menores del Vaticano anuncia directrices mundiales para final de año y pide transparencia

La Comisión Pontificia para la Protección de Menores está trabajando en directrices mundiales para la protección de menores y personas vulnerables que presentará al papa León XIV a finales de este año, según ha anunciado en un comunicado tras concluir su asamblea plenaria en Roma este viernes.

Asimismo, la Comisión, señala que vela por la protección de los menores y personas vulnerables frente a los abusos cometidos en la infancia, reafirmó su compromiso de escuchar, acompañar y garantizar que la protección, la rendición de cuentas y la transparencia permanezcan firmemente arraigadas en la vida de la Iglesia. Este jueves, medios de varios países, entre ellos, El País, han publicado una investigación que asegura que el Vaticano conocía casos de abusos desde hace 90 años.

Tras su asamblea, la Comisión ha recomendado que los testimonios de las víctimas se incorporen de manera más activa en la elaboración de políticas, la capacitación y el informe anual que elabora. Asimismo, señala que los recientes informes de los medios de comunicación sobre abusos sirven como un "doloroso" recordatorio del "profundo" daño sufrido por las personas afectadas, así como de las "graves deficiencias" dentro de la Iglesia. Así, señala que si bien se han dado pasos importantes en los últimos años, aún queda mucho por hacer.

Directrices adaptables culturalmente

Según el comunicado, que recoge Vatican News, las directrices mundiales de protección infantil pretenden ser accesibles, culturamente adaptables y con fundamentos espirituales, proporcionando a las iglesias locales una herramienta práctica, y se pretende armonizarlas antes de presentarselas al Papa a finales de año.

La comisión también ha reafirmado el papel fundamental de las víctimas en la protección infantil en el ámbito eclesiástico. En este sentido, destaca que su participación no es un aspecto aislado, sino el punto de referencia central para todas las acciones.

Por otro lado, señala que la iniciativa Memorare, que actualmente apoya a 18 iglesias locales en Asia/Oceanía, África y América Latina, está progresando. Así, apunta a que está fortaleciendo los sistemas de denuncia, la capacitación y las redes, y también se ha propuesto evaluar las estructuras de protección. Sin embargo, el informe señala que aún existen deficiencias en algunas regiones, por ejemplo, en lo que respecta a los mecanismos de rendición de cuentas.

En cuanto al informe anual de la Comisión, se analizaron los avances de 2025 y 2026, subrayando el papel del informe como herramienta de rendición de cuentas global y mecanismo de apoyo. Además, informa de que los grupos regionales informaron sobre los avances y los desafíos en materia de protección, incluyendo las disparidades de recursos, los sistemas de datos inadecuados y la legislación en constante evolución. Igualmente, apuntan que las nuevas colaboraciones con actores de la sociedad civil también están ampliando la base de datos del informe, integrando la investigación cualitativa y cuantitativa.

Abusos en la vida religiosa

Además, se destacó la importancia de incluir experiencias directas y datos de conferencias religiosas, institutos y dicasterios competentes de la Curia Romana, para abordar la creciente preocupación por la protección en la vida religiosa, donde las cuestiones de poder, cultura y tabúes a menudo dificultan la presentación de informes. Las conclusiones del tercer informe anual refleja la consolidación del camino hacia una cultura de cuidado en las Iglesias locales y la vida consagrada.

Finalmente, el grupo de estudio sobre el abuso digital ha informado sobre los avances en el análisis de los riesgos digitales dentro de la Iglesia. Asimismo, ha proporcionado a las iglesias locales herramientas prácticas para la prevención, la protección y las respuestas adecuadas. El propio papa León XIV destacó la urgencia del problema del abuso digital en su discurso ante la comisión.