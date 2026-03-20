Conflicto en Oriente Próximo, en directo | Israel lanza una nueva oleada de ataques contra "el corazón" de Teherán

Kuwait alerta del impacto de drones contra una refinería

La Corporación Petrolera de Kuwait informó este viernes del impacto de drones en una refinería, mientras Emiratos Árabes Unidos, Arabia Saudí, Baréin reportaron nuevos ataques sobre su territorio, cuando se cumplen 21 días desde el inicio de la guerra en Oriente Medio.

Según la agencia oficial de Kuwait, la refinería Mina Al-Ahmadi, atacada la víspera, fue objeto de nuevos impactos de drones que provocaron un incendio en algunas de sus unidades, sin que se hayan reportado víctimas.