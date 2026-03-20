EEUU captura a Maduro, en directo | Crisis en Venezuela y los planes de Trump en Groenlandia, Cuba, México o Colombia

El opositor Capriles dice que la crisis de servicios públicos sigue empeorando en Venezuela

El diputado opositor y excandidato presidencial Henrique Capriles afirmó este viernes que la crisis de los servicios públicos sigue empeorando en Venezuela, luego de denunciar la falla eléctrica en al menos siete estados del país y "miles de comunidades sin agua".

A través de su cuenta en X, exigió atender esta crisis y cesar el "abandono, improvisación y falta de inversión" que consideró existe en el país, donde "no hay calidad de vida posible" por la fallas de los servicios públicos.

"Nadie está pidiendo lujos. Se pide lo básico: servicios públicos que funcionen y soluciones reales. Venezuela tiene con qué. Falta que las prioridades estén en la gente y se demuestre voluntad política", indicó el también dos veces candidato a la Presidencia.