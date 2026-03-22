Crisis en la isla
Cuba sufre un nuevo apagón nacional, el segundo en una semana
El Sistema Eléctrico Nacional cubano sufrió un apagón total este sábado a las 18:38 hora local, el séptimo en los últimos dieciocho meses
EFE
La Habana
- Una popular cadena deportiva abre su cuarta tienda en Castellón y llega a un nuevo municipio
- Ni Castelló ni Vila-real: este es el pueblo más feliz de la provincia en 2026
- Decepción en la cerámica de Castellón al quedarse fuera de las medidas anticrisis del Gobierno
- Dudas sobre la rebaja del IVA de la gasolina: no puede aplicarse si no se publica en el BOE
- La historia de la Plaza de las Pinturas de Castellón: La masía del pintor Porcar que fue devorada por la ciudad
- La cuna de la cerámica de Castellón recupera sus tesoros: traerán de vuelta piezas repartidas por todo el mundo
- Novedad en el corredor mediterráneo: los usuarios de Castellón ya pueden saber la ubicación exacta de los trenes
- Una administrativa de Castellón acepta dos años de prisión por ‘morder’ casi 60.000 euros de otras nóminas en su trabajo