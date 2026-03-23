Conflicto en Oriente Próximo, en directo | Irán promete "responder" ante el ultimátum de Trump a sus instalaciones energéticas

Irán se desvincula del ataque con misiles contra la base de Diego García y habla de "falsa bandera" de Israel

El Gobierno de Irán se ha desvinculado este lunes del supuesto ataque con misiles balísticos intercontinentales contra la base británico-estadounidense de Diego García, en el océano Índico, y ha apuntado a una "falsa bandera" que "incluso el secretario general de la OTAN se niega a respaldar", después de que Mark Rutte afirmara en una entrevista que "no puede confirmar" que Teherán lanzara este tipo de proyectiles.

"Que incluso el secretario general de la OTAN, quien es sabido que presiona a miembros de la Alianza para apaciguar a Estados Unidos y apoyar su guerra ilegal contra Irán, se niegue a respaldar la más reciente desinformación de Israel dice mucho: el mundo está agotado de estas desgastadas y desacreditadas cabeceras de 'falsa bandera'", ha dicho el portavoz del Ministerio de Exteriores iraní, Esmaeil Baqaei, en un mensaje en sus redes sociales.

Según las informaciones publicadas el sábado por el diario estadounidense 'The Wall Street Journal', Irán habría lanzado dos misiles contra la citada base, de importancia estratégica y situada a unos 4.000 kilómetros de Irán. Así, uno de los misiles ha fallado en pleno vuelo y el otro había sido interceptado por un buque de la Armada estadounidense, sin que Teherán reivindicara la autoría de los lanzamientos.