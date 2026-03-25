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Conflicto en Oriente Próximo, en directo | Irán advierte a EEUU de que "no volverá a ver" los precios del petróleo anteriores y de que no habrá acuerdo

La Casa Blanca planea trasladar a Oriente Próximo una división de élite de 3.000 efectivos mientras asegura que ha hecho llegar a Irán un plan de 15 puntos con el objetivo de intentar poner fin al conflicto 

Exhibición militar de la Guardia Revolucionaria iraní.

Exhibición militar de la Guardia Revolucionaria iraní. / Europa Press

O. González / A. Romero / J. L. Escudero

Israel declara el estado de guerra tras un fuerte ataque múltiple desde Gaza. Según la Autoridad Palestina, los ataques aéreos israelíes han matado ya a 508 personas, entre ellas cerca de un centenar de niños, y han causado 2.800 heridos. En el lado israelí, son más de 700 las víctimas mortales y 2.300 los heridos del ataque sin precedentes de Hamás. También hay al menos 130 personas tomadas como rehenes por los grupos palestinos.

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