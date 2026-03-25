Juicio crucial
La justicia declara a Meta y YouTube culpables de dañar la salud mental en un caso histórico sobre adicción a las redes sociales
Un jurado establece que ambos gigantes tecnológicos fueron negligentes al diseñar sus plataformas con características adictivas que perjudican a los usuarios
Varapalo judicial a Meta y Google. Un jurado ha declarado a ambos gigantes tecnológicos culpables de negligencia por el diseño adictivo de sus plataformas en un caso histórico que amenaza con causarles un daño reputacional sin precedentes.
La sentencia emitida este miércoles por un tribunal en Los Ángeles establece que las dos empresas son responsables de haber provocado problemas de salud mental a la demandante, una mujer de 20 años identificada como Kaley G.M., que alegaba que el diseño de Instagram y YouTube le había producido una adicción que se tradujo en transtornos de ansiedad y depresión.
El veredicto supone un espaldarazo para los miles de familias que afirman que las redes sociales están debilitando la condición psicológica de sus hijos, un fenómeno creciente en Estados Unidos, pero también en otros países, como España. La víctima, como tantas otras afectadas, había denunciado que características como el scroll infinito de contenido o las recomendaciones algorítmicas son tan adictivas como el tabaco o las apuestas.
Ambas compañías tendrán que pagar un total de tres millones de dólares en concepto de indemnización por daños y perjuicios por el dolor y el sufrimiento causados a la víctima, así como por otras cargas económicas. Meta asumirá el 70% de esa carga, mientras que Google se responsabilizará de abonar el 30% restante.
"Respetuosamente, no estamos de acuerdo con el veredicto y estamos evaluando nuestras opciones legales", ha declarado un portavoz de Meta, propietaria de Instagram, Facebook y WhatsApp.
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