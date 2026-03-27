Bolsonaro es dado de alta y vuelve a su casa para cumplir tres meses de prisión domiciliaria

"Hogar, dulce hogar", pudo haber dicho Jair Bolsonaro. El expresidente de Brasil abandonó el hospital en Brasilia y retornó a su casa familiar en el distrito federal. Permanecerá ahí al menos tres meses. El juez del Supremo Tribunal Federal (STF) Alexandre de Moraes, le había otorgado el beneficio esta semana. La "prisión domiciliaria humanitaria" fue solicitada por los abogados del excapitán del Ejército, quien cumple una condena de 27 años y tres meses por su papel determinante en el intento de golpe de Estado contra su sucesor, Luiz Inacio Lula da Silva.

El expresidente estaba en el hospital desde el 13 de marzo, cuando fue trasladado al hospital por una neumonía. Bolsonaro arribó al complejo residencial vestido con un chaleco antibalas. Le acompañaban el coche de la ex primera dama Michelle Bolsonaro, seguido de varios vehículos de la Policía Militar. Un automóvil de esa institución permanecerá estacionado frente al inmueble.

Bolsonaro debe acatar una serie de impedimentos. No solo usará tobillera electrónica. Se debe abstener del uso de las redes sociales, que han sido una fuente de intervención política permanente. Tampoco puede utilizar su teléfono para grabar vídeos o audios. El exmandatario tendrá en estos 90 días visitas limitadas. Una vez cumplido el período, De Moraes, el gran enemigo del bolsonarismo más radical, decidirá si extiende en el tiempo el beneficio. La salud de Bolsonaro puede ser decisiva, además del tema de la conducta. Los médicos señalaron que si bien ha recibido el alta no está completamente curado.

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Mientras tanto, Bolsonaro volverá a convivir con Michelle, su hija Laura, de 15 años, y su hijastra Letícia Firmino. Podrá ser visitado por sus abogados e hijos, Carlos y Flávio Bolsonaro, este último convertido en candidato presidencial de la ultraderecha y ubicado a una distancia menor de Luiz Inacio Lula da Silva, de cara a las elecciones de octubre. De hecho, la vuelta al hogar del expresidente tiene lugar en momentos que comienza a activarse lentamente una campaña electoral que promete ser muy polarizada.