Ruta mediterránea
Más de 20 migrantes mueren cerca de la costa de Grecia tras seis días a la deriva
La mortalidad en la ruta mediterránea se ha disparado en este año con más de 600 muertos o desaparecidos, la cifra más alta desde 2014
AFP
Más de veinte migrantes murieron frente a la costa de Grecia tras seis días de travesía en una embarcación neumática, explicaron algunos supervivientes a los guardacostas del país europeo el sábado. La mortalidad en la ruta mediterránea se ha disparado en este año, con más de 600 muertos o desaparecidos según datos de 23 de febrero de la Organización Internacional de Migraciones, la cifra más alta desde 2014.
Un buque de la agencia de control de fronteras europea Frontex rescató cerca de Creta a 26 personas el viernes por la noche, señalaron los guardacostas griegos. Los supervivientes explicaron que 22 de sus acompañantes murieron y que sus cuerpos fueron lanzados al mar, añadieron. Según las declaraciones de los rescatados, la precaria embarcación zarpó el 21 de marzo de Tobruk, una ciudad en el este de Libia, en dirección a Grecia, puerta de entrada para muchos migrantes que buscan asilo en la Unión Europea.
"Durante el trayecto, los migrantes se desorientaron y permanecieron en el mar durante seis días sin comida ni agua", declaró la guardia costera. Los cuerpos de los fallecidos "fueron arrojados al mar por orden de uno de los traficantes", añadió. Las autoridades griegas han detenido a dos hombres de Sudán del Sur, de 19 y 22 años, que se cree que son los traficantes.
Suscríbete para seguir leyendo
- Un cruce de carril y una frenada tardía: la principal hipótesis del accidente mortal de l'Alcora
- El desalojo de la calle Herrero pone el foco sobre la conservación de las fincas: 7.000 edificios superan ya los 50 años en Castelló
- El municipio de Castellón que competirá este verano en el Grand Prix moviliza a sus vecinos: “Necesitamos a todo el pueblo”
- El Grau de Castelló se transforma este sábado en un gran mercado al aire libre con ofertas, tardeo y animación
- La avenida Ferrandis Salvador de Castelló reabre los dos sentidos del tráfico tras seis meses de obras. Ya hay fecha
- Muere un hombre de 80 años al quedar atrapado en un tractor en Figueroles
- Graves retenciones en la AP-7 por el vuelco de un camión
- La hostelería de Castellón se reinventa ante la falta de personal para Semana Santa: cambios en horarios, turnos y mesas