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EEUU captura a Maduro, en directo | Crisis en Venezuela y los planes de Trump en Groenlandia, Cuba, México o Colombia
Delcy Rodríguez destituye al militar más leal de Nicolás Maduro en una reestructuración del Gobierno venezolano
R. Gargoi / J. Quintana
Estados Unidos mantiene la tutela sobre el Gobierno de Venezuela, encabezado por Delcy Rodríguez tras la captura de Nicolás Maduro. Mientras tanto, Washington prevé negociar en los próximos días algún tipo de acuerdo con Dinamarca y Groenlandia sobre el estatus de la isla.
Sigue aquí el minuto a minuto de las últimas noticias de la situación en Venezuela.
Maduro asegura que está "bien y firme" tras su comparecencia en Nueva York y llama al diálogo en Venezuela
El presidente venezolano, Nicolás Maduro, ha afirmado que se encuentra "bien y firme" junto a su esposa, Cilia Flores, en un mensaje difundido este sábado tras su comparecencia en Nueva York, en el que también ha agradecido las muestras de apoyo recibidas por parte de la ciudadanía.
"Nos han llegado sus comunicaciones, sus mensajes, sus correos, sus cartas y sus oraciones. Cada palabra de amor, cada gesto de cariño, cada expresión de apoyo nos llena el alma y nos fortalece espiritualmente. Estamos bien, firmes, serenos y en oración permanente", recoge el comunicado difundido a través de redes sociales.
En su mensaje, el mandatario ha hecho además un llamamiento a reforzar la estabilidad interna del país caribeño y a mantener abiertos los canales de entendimiento político.
María Corina Machado regresará a Venezuela "en el corto plazo", reitera su partido
La opositora María Corina Machado regresará a Venezuela "en los próximos días", reiteró este sábado su partido Vente Venezuela (VV), sin precisar una fecha de retorno de la dirigente, quien salió del país en diciembre pasado para recibir el Premio Nobel de la Paz.
"Vamos a organizarnos porque en Venezuela viene un cambio próximo, vamos a organizarnos para la venida de María Corina Machado, que debe estar en el país en un corto plazo", aseguró Henry Alviárez, coordinador nacional de organización de VV, durante la reapertura de 'El Bejucal', la sede del partido en Caracas.
Alviárez llamó a los militantes y seguidores de la tolda a prepararse y organizarse para esperar la llegada de Machado al país suramericano.
Venezuela anuncia haber retomado sus sedes diplomáticas en EE.UU.
El Gobierno venezolano retomó el control de sus sedes diplomáticas en Estados Unidos, según anunciaron este sábado un grupo de funcionarios enviados por la presidenta encargada Delcy Rodríguez en visita oficial a Washington.
El encargado de Negocios de Venezuela para EE.UU., Félix Plasencia, aseguró en una publicación en la plataforma X que su gobierno "recuperó" los edificios consulares venezolanos y que estos serán "rehabilitados" para ponerlos al servicio de "todos los venezolanos".
Liberada la abogada de un diario de Venezuela tras un año en la cárcel, según sindicato
La abogada Blanca Suárez, representante del diario La Voz, ahora cerrado, fue liberada tras un año y un mes encarcelada en las afueras de Caracas, informó este sábado el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa (SNTP) de Venezuela.
"La defensa de Suárez introdujo una solicitud de sobreseimiento, en el marco de la Ley de Amnistía, el pasado 5 de marzo. Sin embargo, recibió la libertad por una sentencia absolutoria dictada en el tribunal de la causa", detalló la gremial en un mensaje publicado en X.
Cubanos y venezolanos que huyeron de "dictaduras" marchan contra el "autoritarismo" de Trump
Cubanos y venezolanos que huyeron de "dictaduras" marcharon este sábado en Miami contra lo que perciben como "autoritarismo" del presidente estadounidense, Donald Trump, durante la jornada de movilización del movimiento 'No Kings' (No reyes).
Adelys Ferro, directora del Venezuelan American Caucus (VAC), expresó a EFE que "jamás imaginó que después de haber marchado tantos años en Venezuela" haría lo mismo en EE.UU.
México localiza las dos embarcaciones desaparecidas en el Caribe que llevaban ayuda a Cuba
Una aeronave de la Armada mexicana ha localizado las dos embarcaciones tipo catamarán que habían desaparecido hace una semana en el Caribe mexicano y que iban camino a La Habana con ayuda humanitaria, según ha informado este sábado la Secretaría de Marina (Semar) de México. Las autoridades mexicanas han precisado que las embarcaciones fueron ubicadas a 80 millas náuticas al noroeste de La Habana y que un buque de la Semar "ya se dirige a la zona para brindar apoyo", en una publicación en redes sociales. Nueve tripulantes se tiene constancia de que iban a bordo de las embarcaciones, entre ellos un niño de tres años, pero el Semar no ha dado detalles de si se les ha encontrado con vida o no. "Se mantiene comunicación vía radio", apuntó el mensaje.
Venezuela habla con aerolíneas y diplomáticos para activar vuelos desde Canadá y Alemania
El Gobierno de Venezuela ha conversado con representantes de aerolíneas y embajadores en Caracas para activar vuelos desde Canadá y Alemania, indicó este viernes la ministra de Turismo, Daniella Cabello.
En el programa 'A Pulso', transmitido por el canal estatal Venezolana de Televisión, Cabello dijo que se reunió con una aerolínea canadiense, sin precisar cuál, para reactivar "lo que en algún momento" eran los vuelos chárteres que viajaban directamente desde Montreal, Canadá, hasta Caracas o la isla de Margarita, en el estado venezolano Nueva Esparta (insular).
Asimismo, la ministra de Turismo señaló que se reunió con el embajador de Alemania en Venezuela, Volker Pellet, para buscar un acercamiento con la aerolínea Condor y ofrecer al país suramericano como destino.
Delcy Rodríguez pide oraciones para Maduro y para las relaciones entre Venezuela y EEUU
La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, pidió este viernes orar por relaciones de cooperación y respeto entre Estados Unidos y su país, y por el mandatario Nicolás Maduro y su esposa, Cilia Flores, un día después de la segunda audiencia de la pareja en un tribunal federal de Nueva York por acusaciones de narcotráfico. En un encuentro con pastores y seguidores evangélicos, transmitido por el canal estatal Venezolana de Televisión, Rodríguez pidió una oración por el "respeto profundo" de la independencia de Venezuela y para que el país quede libre de sanciones.
Marco Rubio cree que "ahora" puede ser el momento para cambiar el sistema político en Cuba
El secretario de Estado de EEUU, Marco Rubio, estimó este viernes que "quizá ahora pueda ser el momento" para un cambio político en Cuba e insistió en que su actual sistema de gobierno impide el desarrollo económico del país. "Necesitamos cambiar el sistema que dirige el país, y es necesario cambiar el modelo económico que tiene. Es el único camino a seguir si la gente quiere un futuro mejor. Lo hemos expresado de forma clara y reiterada durante muchos años, y quizás ahora exista una oportunidad para hacerlo", dijo Rubio, antes de embarcar en su avión desde las afueras de París tras haber participado en una reunión del G7. El jefe de la diplomacia estadounidense, que es de padres cubanos emigrados a Estados Unidos, atribuyó el desabastecimiento y los apagones de Cuba "a las infraestructuras de los años 50 y 60 que no han tenido ningún trabajo de mantenimiento".
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El mayor apagón de este viernes en Cuba dejará sin corriente a la vez al 57 % de la isla
Cuba sufrirá este viernes prolongados apagones durante toda la jornada y prevé que el mayor corte del suministro, en el momento de máxima demanda, deje sin corriente a un 57 % de la isla, según datos de la estatal Unión Eléctrica (UNE) elaborados por EFE.
La víspera se reportó hasta un 66 % de la isla de forma simultánea sin corriente, la segunda mayor tasa desde que en 2022 comenzó el registro. La situación es crítica desde hace unos meses, y se reportan diariamente cortes en La Habana de unas 15 horas, mientras en algunas regiones han alcanzado los dos días seguidos sin servicio.
La UNE, adscrita al Ministerio cubano de Energía y Minas, prevé para el horario de mayor demanda de esta jornada, en la tarde-noche, una capacidad de generación de 1.285 megavatios (MW) y una demanda máxima de 2.980 MW.
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