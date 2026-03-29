Israel ha matado a 700 palestinos desde que acordó el último alto el fuego en Gaza, según Hamas

Más de 700 palestinos han muerto en ataques efectuados por Israel durante los últimos seis meses, desde que el estado sionista se comprometiera a un alto el fuego que ha ido incumpliendo, según ha denunciado este domingo el Ministerio de Salud de la Franja de Gaza. Dicho organismo, que está bajo la autoridad del movimiento islamista Hamás, ha denunciado la constante violación de un cese de hostilidades reconocido por la ONU pero virtualmente inexistente.

Hamás ha acusado a Israel de violar el alto el fuego en innumerables ocasiones mientras que el Ejército israelí ha señalado que sus ataques han sido provocados por las actividades de las milicias palestinas en contra de lo pactado. Ya en enero de 2025, cuando las partes aceptaron un intercambio de prisioneros, la ONU alertó a partir de marzo de constantes incumplimientos. En octubre de 2025 volvieron a acordar una suspensión de las hostilidades, pero ahora Hamás vuelve a denunciar la vulneración de ese compromiso.

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En su balance de este domingo, el Ministerio de Salud eleva a 702 los muertos desde entonces tras constatar, solo en las últimas 24 horas, otros diez muertos y otros 18 heridos más. Con estas cifras, el Ministerio de Salud eleva el total de muertos en la guerra de Gaza a 72.270 y los heridos a 172.013 desde octubre de 2023.