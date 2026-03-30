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Israel legaliza la pena de muerte por horca para los condenados por asesinato terrorista

Las organizaciones de derechos humanos denuncian que la medida se aplicará en la práctica a los palestinos y no a los ciudadanos judíos israelíes

El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, y el ministro de Finanzas, Bezalel Smich, visitan el Valle del Jordán.

El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, y el ministro de Finanzas, Bezalel Smich, visitan el Valle del Jordán. / Europa Press/Contacto/Kobi Gideo / Europa Press

EFE

Jerusalén

El pleno de la Knéset (Parlamento israelí) aprobó este lunes la reforma legal que establece la pena de muerte por ahorcamiento para los culpables de asesinato terrorista, una medida que las organizaciones de derechos humanos denuncian se aplicará en la práctica a los palestinos y no a los ciudadanos judíos israelíes.

El texto, aprobado con 62 votos a favor y 48 en contra, obliga -salvo excepciones sin definir- a los tribunales militares israelíes a imponer dicha pena a los palestinos residentes en Cisjordania ocupada, mientras que a los tribunales ordinarios que juzgan a ciudadanos israelíes les da la posibilidad de aplicar en su lugar la cadena perpetua.

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