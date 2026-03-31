Conflicto en Oriente Próximo, en directo | Trump insiste que hay "conversaciones serias" con un nuevo régimen iraní

Irán señala a Arabia Saudí que es "hora de expulsar a las fuerzas estadounidenses" de su territorio

El ministro de Exteriores de Irán, Abbas Araqchi, ha apelado a Arabia Saudí como "nación hermana" en un mensaje a última hora de este lunes en el que ha señalado a Riad que es "hora de expulsar a las fuerzas estadounidenses", alegando que ni "respetan" a ninguno de los dos países "ni pueden brindar seguridad alguna".

"Hora de expulsar a las fuerzas estadounidenses", reza la publicación en redes sociales en cuestión en la que el jefe de la diplomacia de Teherán asegura que Washington "no respeta a los árabes ni a los iraníes", y que tampoco "puede brindar seguridad alguna" en la región.