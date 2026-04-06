Barcelona acoge tres cumbres de política internacional que reivindican el multilateralismo de Europa frente a los EEUU de Trump

Barcelona se prepara para convertirse este abril en una capital del multilateralismo con tres citas de alto voltaje político: el European Pulse Forum, que reunirá a responsables públicos, directivos y expertos para debatir los grandes retos de la Unión Europea; la cumbre bilateral entre el jefe del Gobierno español, Pedro Sánchez, y el presidente brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva, y la reunión de la iniciativa 'En Defensa de la Democracia', que quiere reforzar la coordinación entre líderes progresistas frente al avance de la ultraderecha.

La capital catalana concentrará así, en apenas 10 días, una secuencia de encuentros con alcance europeo e iberoamericano. En plena inestabilidad geopolítica marcada por la guerra en Oriente Medio, Barcelona se proyecta como escenario de discusión sobre Europa, y el rol que esta quiere tomar en las alianzas internacionales, así como en las negociaciones de paz y la defensa de la democracia en un momento de fuerte tensión global y a los golpes que asesta el presidente de EEUU, Donald Trump, al tablero internacional.

Debate europeo

La primera gran cita será el European Pulse Forum, los días 9 y 10 de abril. El foro, impulsado por 'Politico' y beBartlet, nace con la ambición de acercar la conversación institucional europea a las preocupaciones ciudadanas. Para ello, tomará como base una encuesta paneuropea elaborada en seis Estados miembros que, se calcula, representan cerca de dos tercios de la población de la UE.

El cartel reunirá a más de 40 ponentes de perfil europeo e internacional. Entre los nombres ya anunciados figuran Pedro Sánchez, la vicepresidenta ejecutiva de la Comisión Europea, Teresa Ribera; el comisario europeo de Defensa y Espacio, Andrius Kubilius; el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo; la vicepresidenta segunda del Gobierno, Yolanda Díaz; el ex primer ministro italiano Enrico Letta; la secretaria general del Partido Popular Europeo, Dolors Montserrat; el embajador de la misión de Ucrania ante la UE, Vsevolod Chentsov, además del president Salvador Illa y el alcalde Jaume Collboni.

Los debates girarán en torno a asuntos como la defensa, la innovación, la industria, la energía, la desigualdad, la movilidad o la vivienda. El encuentro, además, subraya la centralidad creciente de España en la conversación política y mediática internacional. Desde beBartlet, su socio y vicepresidente, Nacho Corredor, resume así la ambición del evento: "Barcelona se convertirá en el foco del debate global en un momento determinante para el mundo".

Cumbre Sánchez- Lula

La segunda parada llegará el 17 de abril, con la reunión bilateral entre Sánchez y Lula en los márgenes del foro progresista previsto en Barcelona. La cita fue anunciada por ambos dirigentes tras una conversación sobre la escalada bélica en Oriente Medio, y servirá para escenificar una posición compartida en favor de una salida negociada dentro del marco del derecho internacional.

En su mensaje en X, Sánchez aseguró que ambos comparten el deseo de que la guerra termine y de que "se inicie cuanto antes una negociación en el marco de la legalidad internacional", antes de rematar: "Trabajaremos juntos para ese futuro". Lula, por su parte, expresó también en X su esperanza de que puedan abrirse negociaciones de paz "bajo los auspicios del derecho internacional" y subrayó que ambos habían reiterado su "compromiso con el multilateralismo como camino para construir la paz y el desarrollo sostenible que el mundo tanto necesita".

La bilateral encaja, además, en una estrategia política más amplia. Sánchez, que preside la Internacional Socialista desde 2022, quiere proyectar un mensaje de unidad entre las fuerzas progresistas y reforzar una agenda internacional basada en el multilateralismo, la defensa de la paz y la reivindicación del derecho internacional. Ese movimiento se conecta con la nueva plataforma Movilización Progresista Global, que busca facilitar la cooperación entre organizaciones socialdemócratas, socialistas y laboristas de distintos países.

Barcelona acoge tres cumbres de política internacional que reivindican el multilateralismo de Europa frente al EEUU de Trump / OLIVIER MATTHYS / EFE

'En Defensa de la Democracia'

El tercer gran bloque llegará los días 17 y 18 de abril con la reunión en Barcelona de la iniciativa 'En Defensa de la Democracia', ahora bajo el paraguas de esa Movilización Progresista Global. La convocatoria pretende articular una respuesta coordinada frente al auge de los extremismos, el cuestionamiento de las instituciones democráticas y el empuje internacional de las fuerzas conservadoras y de ultraderecha.

La iniciativa nació en 2024 de la mano de Sánchez y Lula. Un año después, en julio de 2025, celebró una nueva cumbre en Santiago de Chile con la participación de Gabriel Boric, Gustavo Petro y Yamandú Orsi. Aquel encuentro se articuló en torno a tres ejes: el refuerzo de la democracia y el multilateralismo; la regulación del entorno digital y la lucha contra la desinformación; y el combate contra las desigualdades como base de una democracia más sólida.

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Barcelona recogerá ahora ese hilo con una ambición mayor: ampliar el espacio de coordinación progresista y convertirlo en una plataforma con alcance global. La idea de fondo es construir una contranarrativa frente a la ofensiva reaccionaria y reivindicar una respuesta conjunta en defensa de los derechos humanos, las instituciones democráticas y un orden internacional asentado en reglas compartidas.