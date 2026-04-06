Irán advierte de un "efecto dominó de fuego" tras los ataques a sus plantas petroquímicas

La guerra en Oriente Próximo está a punto de subir un peldaño más y sigue al dedillo la teoría de juegos en la que cada uno de los contendientes eleva un nivel pero no se llega a una situación de equilibrio hasta que uno de los participantes no abandona el juego para evitar la máxima destrucción mutua. Irán advirtió este lunes de que ha comenzado "un efecto dominó de fuego" que nadie puede detener tras los ataques de Israel contra las principales instalaciones petroquímicas del país, a lo que aseguró responder con ataques contra Israel, Emiratos árabes Unidos y Kuwait. "Ahora ha comenzado un efecto dominó de fuego que nadie, excepto Irán, puede detener: Haifa (Israel), Fuyaira (Emiratos), Shuaiba (Kuwait) y…", aseguró el comandante de la Fuerza Aeroespacial de la Guardia Revolucionaria iraní, a través de la red social.

La advertencia llega después de que dos plantas petroquímicas del complejo South Pars, que alberga las mayores reservas mundiales de gas natural, fueran alcanzadas por bombardeos israelíes. El ataque contra South Pars amenaza también directamente a la población iraní. Los analistas consideran que el ataque israelí contra South Pars ha causado ya la interrupción del suministro eléctrico a la principal fábrica y empresa petroquímica del complejo gasístico. Irán es el cuarto mayor consumidor mundial de GNL gracias a estas instalaciones atacadas. Cualquier interrupción en el suministro de gas a Irán para alimentar centrales eléctricas y garantizar el suministro eléctrico puede tener un impacto enorme, no solo en la vida de las personas, sino también en la industria. La reacción de Irán es temible.

La Compañía Nacional de Industrias Petroquímicas de Irán aseguró que la situación en este complejo está bajo control tras el ataque de este lunes y que se están evaluando los aspectos técnicos y el alcance de los daños. Pero, en cualquier caso, este segundo ataque al parque energético iraní abre una nueva fase que anuncia el endurecimiento mayor del conflicto bélico en toda la zona.

La central South Pars reposa sobre el mayor yacimiento de gas natural del mundo, una reserva en gran parte en alta mar que es estratégica para el régimen de los ayatolás, pero también para el abastecimiento global de este hidrocarburo. Su primer ataque, producido en marzo, abrió la puerta en la guerra de Israel y Estados Unidos contra Irán en la que los activos energéticos se han convertido en "objetivos legítimos", en palabras tanto de Donald Trump como de Teherán. "El ejército israelí bombardeó con fuerza el mayor complejo petroquímico de Irán, situado en Asaluyeh, un objetivo clave que asegura cerca de la mitad de la producción petroquímica del país", declaró el ministro de Defensa israelí, Israel Katz, en un mensaje de video.

Irán ha respondido hasta ahora con reciprocidad a los ataques contra sus infraestructuras civiles e industriales, golpeando instalaciones en territorio israelí y aquellas vinculadas a Estados Unidos en países de Oriente Próximo.

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El presidente de EEUU, Donald Trump, ha reiterado este lunes la amenaza de atacar las centrales eléctricas iranís si Teherán no se rinde sin condiciones antes de mañana martes, 7 de abril. Trump ha vuelto a repetir la amenaza de atacar los puentes y las centrales eléctricas de Irán. Trump afirma que Estados Unidos está "aniquilando" a Irán; "y lamento tener que hacerlo, pero lo estamos machacando", dijo a los periodistas. "No tendrán puentes, ni centrales eléctricas. No tendrán nada. No voy a extenderme más porque hay otras cosas peores que esas", dijo, quizá en referencia a las infraestructuras nucleares. Atacar la infraestructura civil es un crimen de guerra, según el derecho internacional. Por otra parte, Trump ha tachado de "tontos" a los estadounidenses que se oponen a la guerra contra Irán. "La guerra se reduce a una sola cosa: Irán no puede tener un arma nuclear", ha dicho.