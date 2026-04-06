Guerra en Oriente Medio
Israel asesina al jefe de la inteligencia de Irán y promete "dar caza" a los líderes del régimen
El Periódico
Israel ha asesinado este lunes a Majid Khademi, jefe de inteligencia de la Guardia Revolucionaria de Irán.
El ministro israelí de Defensa, Israel Katz, ha asegurado que el ejército hebreo acabó con la vida del jerarca de la fuerza paramilitar iraní en un atentado del que, por ahora, se tienen pocos detalles. Además, prometió que dará caza a los líderes iraníes "uno por uno".
"La Guardia Revolucionaria está disparando contra civiles y nosotros estamos eliminando a los líderes de los terrorista. Los líderes iraníes viven con la sensación de estar en el punto de mira. Seguiremos dándoles caza uno por uno", ha afirmado Katz.
El régimen de los ayatolás ha confirmado su muerte y había culpado tanto a Israel como a Estados Unidos.
Además, Tel Aviv habría dañado "gravemente" las industrias siderúrgica y petroquímica de Irán en un nuevo golpe asestado este fin de semana. "Seguiremos destruyendo la infraestructura nacional iraní y provocando la erosión y el colapso del régimen terrorista, así como su capacidad para promover el terror y atacar al Estado de Israel", ha asegurado.
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