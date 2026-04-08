EEUU confirma la liberación de Shelly Kittleson, la periodista secuestrada hace una semana en Bagdad

El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, ha confirmado este martes la liberación de la periodista estadounidense Shelly Kittleson, secuestrada una semana antes en Bagdad por la milicia iraquí proiraní Kataib Hezbolá, que ha anunciado horas antes su puesta en libertad "con la condición de que abandone el país de inmediato".

"Me complace anunciar la liberación de la periodista estadounidense Shelly Kittleson, quien fue secuestrada recientemente por miembros de la organización terrorista extranjera Kataib Hezbolá cerca de Bagdad, Irak", ha declarado Rubio en una publicación en redes sociales. "Nos alivia saber que esta ciudadana estadounidense ya está en libertad y estamos trabajando para facilitar su salida segura de Irak", ha agregado.

En el mismo, el jefe del Departamento de Estado ha mostrado el "agradecimiento" de su cartera "a la Oficina Federal de Investigación (FBI, por sus siglas en inglés), al Departamento de Guerra (Defensa), al personal estadounidense de diversas agencias, al Consejo Judicial Supremo iraquí y a nuestros socios iraquíes por su ayuda para lograr su liberación". "Esta resolución refleja el firme compromiso de la Administración (de Donald) Trump con la seguridad de los ciudadanos estadounidenses, sin importar en qué parte del mundo se encuentren. Bajo la presidencia de Trump, la detención ilegal o el secuestro de ciudadanos estadounidenses no serán tolerados", ha subrayado Rubio, antes de prometer el uso de "todos los medios" al alcance de Washington "para traer a los estadounidenses de vuelta a casa y exigir responsabilidades a los culpables".

Por su parte, Alex Plitsas, amigo de Kittleson y persona de contacto con Estados Unidos designada por la propia periodista, ha afirmado tener "confirmación de que su traslado se ha realizado con éxito". Horas después de indicar que prefería esperar a la concreción de "la entrega para hacer declaraciones de celebración", Plitsas se ha pronunciado de este modo en una publicación en redes en la que ha mostrado su agradecimiento a las autoridades estadounidenses y al Gobierno de Irak.

La confirmación de Rubio y Plitsas llega después de que Kataib Hezbolá haya anunciado, agregando luego un vídeo como prueba de vida, la liberación de Kittleson "con la condición de que abandone el país de inmediato" y alegando que este gesto "no se repetirá en el futuro", aludiendo directamente a la "guerra declarada por el enemigo sionista-estadounidense contra el islam".