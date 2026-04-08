Netanyahu arrastró a Trump a la guerra y dinamita ahora una tregua fantasma que convertiría a Irán en superpotencia regional

Es una tregua o alto el fuego fantasma el que se anunció el pasado martes por la noche, hora de Washington. No es el resultado de ningún encuentro entre enviados de ambos países. Todo lo que se sabe es que no ha habido negociación. Trump hizo llegar a los iraníes un plan de 15 puntos a través del primer ministro de Pakistán, Shehbaz Sharif, y que Irán devolvió la pelota con un plan de 10 puntos que llegó a la Casa Blanca el martes, 7 de abril.

Ese fue el día en que Trump anunció después del mediodía, hora de Washington, que "una civilización entera morirá esta noche". Pero añadió: "Quizá algo maravillosamente revolucionario puede ocurrir. ¿QUIÉN SABE? [las mayúsculas son del original] Lo sabremos esta noche…".

Fue el anuncio de una intención: la de cometer un genocidio.

La Convención contra el Genocidio de la ONU fue firmada por EEUU dos días después de su aprobación, el 11 de diciembre de 1948. Pero tardó 40 años en ratificarla. El Senado aprobó y ratificó formalmente la convención el 5 de noviembre de 1988.

Y define el genocidio así: "Actos perpetrados con la intención de destruir, total o parcialmente, a un grupo nacional, étnico, racial o religioso".

Trump, pues, anunció que EEUU iba a cometer esos actos con Irán.

Fue su momento Adolf Hitler. Porque, precisamente, la primera vez que el canciller nazi lanzó su plan sobre los judíos tuvo lugar el 30 de junio de 1939 en el Reichtag, seis meses antes de la invasión de Polonia. Hitler dijo -lo que se conoce como su "profecía de la guerra"- en el parlamento alemán: "Si los financieros judíos internacionales, tanto dentro como fuera de Europa, logran sumir a las naciones una vez más en una guerra mundial, el resultado no será la bolchevización del mundo, y por ende la victoria del judaísmo, sino la aniquilación de la raza judía en Europa".

Pero quizá de mayor interés sea que Trump ya conocía el plan de 10 puntos de Irán. Esto es; sabía que "algo maravillosamente revolucionario puede ocurrir". Él lo sabía: iba a anunciar un alto el fuego esa misma noche antes del vencimiento del ultimátum prorrogado para las 8:00 de la tarde hora de Washington (2:00 de la madrugada hora de Madrid). Su objetivo fue presentar el alto el fuego como resultado de que Irán se había arrodillado ante su amenaza de destruir la civilización iraní.

Pero la realidad es que Trump buscaba una salida a su incapacidad de ganar la guerra.

El alto el fuego fantasma ha sido dinamitado por los aires. Netanyahu, que fue informado a último minuto, aprovechó el anuncio para lanzar el ataque más despiadado sobre Líbano de toda la guerra tras informar de que "su" guerra contra Beirut quedó fuera del alto el fuego, algo que la Casa Blanca ratificó.

Es falso. Porque el punto número 1 del plan que Trump ha considerado "viable" señala: "Cese total de cualquier agresión contra Irán y los grupos de resistencia aliados". Es la referencia a Hezbolá, aliado de Irán en el Líbano.

Hay dos posibilidades. O Trump ha perdido el control total de la situación o ha pactado con Netanyahu una tregua en los bombardeos de Teherán y, por tanto, librarse de los misiles balísticos que dispara Irán sobre las ciudades israelíes, con el objetivo de que Israel acabe la faena genocida en el sur de Líbano. Y reanudar la guerra contra Irán después del alto el fuego.

Pero si "el plan de Irán es viable", se trata de que Irán se convierte en la superpotencia regional. Porque el punto tres consagra a Irán el control de los buques que pasan por el estrecho de Ormuz.

Acordar esto supondría una virtual o de facto nacionalización del estrecho -que Irán, según ha anunciado, que compartirá con Omán- que evoca la célebre nacionalización del canal de Suez declarada por el presidente egipcio Gamal Abdel Nasser en 1956, lo que dio lugar a la crisis de Suez o guerra del Sinaí (Egipto contra Israel, Francia y Reino Unido).

El hecho supondría que, en adelante, Irán controlaría el tránsito del 20% de la producción de petróleo y gas, y el 35% de los fertilizantes del mundo, y por tanto, pasaría de ser un Estado “canalla”, a una superpotencia regional a expensas de los países del Golfo. Se calcula que el peaje por el estrecho de Ormuz podría suponer ingresos de 96.000 millones de dólares anuales.

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No es fácil creerlo. La tregua no ha durado más que unas horas. A la ofensiva de Israel en el Líbano, una refinería iraní en la isla de Lavan, en el golfo Pérsico y Emiratos Árabes Unidos ha atacado a Irán. "Estados Unidos e Israel violaron el alto el fuego al atacar una refinería en el sur de Irán", informó este miércoles el canal iraní Press TV. Irán, en respuesta, lanzó ataques contra objetivos en Baréin, Kuwait y los Emiratos Árabes Unidos.