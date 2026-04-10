18 de abril
Sheinbaum viajará a Barcelona para asistir a la cumbre de gobiernos progresistas junto a Sánchez, Lula y Petro
La visita de la presidenta de México coincide con los gestos de distensión en las relaciones bilaterales con España
Redacción
La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, anunció este viernes que el próximo 18 de abril viajará a Barcelona para asistir a una reunión de gobiernos progresistas, a la que acudirán también los presidentes de Colombia, Gustavo Petro; Brasil; Luiz Inácio Lula da Silva, y el anfitrión, Pedro Sánchez, presidente del Gobierno de España.
“Voy a ir a Barcelona. El 18 (de abril), la próxima semana”, anunció la mandataria durante su conferencia de prensa matutina.
La visita ocurre luego de que en meses recientes, México y España han dado señales de distensión en sus relaciones bilaterales, tras tensiones por la solicitud del Gobierno mexicano de que la Corona española ofrezca una disculpa por los agravios de la conquista, con llamamientos a profundizar el diálogo histórico y político entre ambas naciones.
La gobernante mexicana señaló que la reunión fue una "idea original" del expresidente de Chile, Gabriel Boric, (2022-2026) y avanzó que en ella estarán presentes los líderes de Colombia, Brasil, España y el de Uruguay, Yamandú Orsi.
"Fui invitada y ayer tomé la decisión de que sí íbamos a ir, o sea el 18 (de abril). En realidad, vamos un día y venimos al otro para poder estar el 18 en Barcelona", precisó.
Esta será la primera vez que Sheinbaum visita España como presidenta de México tras asumir el poder en octubre de 2024.
La mandataria ha defendido en diversas ocasiones la solicitud de perdón impulsada desde 2019 por el entonces presidente, Andrés Manuel López Obrador (2018-2024), recordando la tradición mexicana de solidaridad con España, especialmente durante la guerra civil y el exilio causado por el franquismo.
Ante la falta de respuesta por Madrid, Sheinbaum no invitó al rey Felipe VI a su investidura en 2024, lo que provocó que el Gobierno español de no enviase a ningún representante al acto, en un hecho sin precedentes, y generó una crisis diplomática entre ambos países.
El mes pasado, el rey Felipe VI reconoció que en la conquista de América hubo "mucho abuso", lo que Sheinbaum valoró como un "gesto de acercamiento", del jefe de Estado español, aunque añadió que "hay que seguir trabajando" en el proceso de reconocimiento histórico.
Asimismo, la presidenta mexicana ha invitado al monarca español a asistir al Mundial de fútbol que se celebrará en México, EE.UU. y Canadá del 11 de junio al 19 de julio.
La selección española disputará un partido de su fase de grupos en la ciudad mexicana de Guadalajara el 27 de junio frente al equipo nacional de Uruguay.
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