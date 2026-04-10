Conflicto en Oriente Próximo, en directo | Trump dice que Irán no está cumpliendo lo acordado sobre Ormuz

Irán niega haber lanzado cualquier ataque en la región durante el alto el fuego

La Guardia Revolucionaria de Irán aseguró que las fuerzas armadas del país no han lanzado ningún ataque contra países de la región desde que empezó el alto el fuego acordado con Estados Unidos el pasado martes.

En un comunicado recogido por la agencia iraní Fars, el cuerpo de élite de la República Islámica afirmó que si el Ejército ataca algún objetivo será anunciado de forma oficial y "valiente".

Este mensaje llega después de que Kuwait, que ha sido blanco habitual de los ataques iraníes desde el inicio del conflicto, dijera haber interceptado drones y misiles en las últimas horas que se dirigían contra infraestructura energética en el país.