EEUU
Un ataque con arma blanca en el metro de Nueva York deja tres heridos graves
El agresor, armado con un machete, ha sido abatido por la policía en la concurrida estación de Grand Central
Agencias
Tres personas han resultado heridas tras ser agredidas con un arma blanca en la estación de metro de Grand Central de Nueva York por un individuo que ha sido abatido a tiros por la Policía.
El incidente ocurrió alrededor de las 9.50 hora local (13.50 GMT) en un andén del metro de Gran Central, una de las estaciones más grandes y concurridas de la ciudad, en pleno Manhattan. Según un funcionario municipal citado por la CNN, el agresor, que portaba un machete, ignoró las órdenes de soltar el arma y se abalanzó sobre los agentes, que entonces abrieron fuego.
El Departamento de Bomberos ha informado de que los heridos han sido ya trasladados al Hospital de Bellevue de Manhattan con pronóstico crítico, aunque se espera que sobrevivan.
La Autoridad de Transportes Metropolitanos ha informado de desvió de trenes en ambas direcciones para facilitar la investigación policial sobre lo ocurrido. La policía sigue investigando los hechos aunque, según la CNN, no tiene indicios que apunten a un atentado terrorista.
- Emotiva boda de Cristian Ramírez y Montse Gual en Castelló: Todos los detalles e invitados del enlace matrimonial
- Escala a Castelló recala en el Grau con una mayor proyección internacional
- Estos son los mejores colegios de Castellón en 2026 según un portal especializado
- Un pueblo de Castellón inaugura siete viviendas sociales y abre el proceso para su alquiler desde 200 euros al mes
- Normalidad en la A-23 de Viver tras un accidente que hizo saltar la alarma
- Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para hacerse con el doble cargador de móvil de menos de 8 euros
- HELDELA apuesta por un modelo residencial sostenible en Moncofa
- Una nueva plaga de trips pone en alerta a cítricos de estos seis municipios de Castellón