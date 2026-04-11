Guerra en Ucrania
Entra en vigor la tregua pascual declarada por Moscú y Kiev
El alto el fuego expirará en la medianoche del domingo, cuando ambos países celebran la Pascua ortodoxa
EFE
Moscú
La tregua pascual acordada por Rusia y Ucrania entró en vigor esta sábado a las 16.00 hora local (15.00 en horario peninsular español) y, en principio, expirará en la medianoche del domingo, cuando ambos países celebran la Pascua ortodoxa.
Éste es el cuarto alto el fuego desde el comienzo de la guerra en febrero de 2022 entre rusos y ucranianos, cuyas negociaciones de paz con mediación de Estados Unidos están estancadas desde hace casi dos meses debido al conflicto en Irán.
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