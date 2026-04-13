Conflicto en Oriente Próximo, en directo | Trump dice que EEUU bloqueará todos los buques que traten de cruzar el estrecho de Ormuz

Netanyahu nombra a su asesor militar como nuevo jefe del Mosad a partir de junio

El primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, confirmó este domingo que su asesor militar, Roman Gofman, será el próximo director del Mosad por un periodo de cinco años que comenzará el 2 de junio, según una carta compartida por su Oficina.

La carta, firmaba por Netanyahu, oficializa el nombramiento después de que esta noche el Comité Asesor para Nombramientos de Altos Cargos, presidido por el expresidente del Tribunal Supremo, Asher Grunis, aprobase la candidatura de Gofman para el cargo de jefe del Mosad de Inteligencia y Cargos Especiales.