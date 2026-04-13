Rafael López Aliaga y Keiko Fujimori se encaminan a competir en la segunda vuelta presidencial en Perú

La segunda vuelta electoral en Perú se presentaba en la noche del domingo como un juego de alternativas de derecha. Al escrutarse el 26% de los votos, Rafael López Aliaga, el exalcalde de Lima y aspirante de Renovación Popular, con un pasado en el Opus Dei, se encaminaba a competir por la presidencia el 7 de junio con Keiko Fujimori. López Aliaga, un millonario apodado Porky, obtenía el 19,45% de los votos, contra el 17,24% de la candidata de Fuerza Popular. Si bien los números son provisorios, no difieren en lo sustancial de la encuesta a pie de urna de la consultora Datum. En cambio, la encuestadora Ipsos situaba en el segundo turno a Fujimori y Roberto Sánchez, de Juntos por el Perú, el partido que levanta las banderas del maestro rural y depuesto presidente, Pedro Castillo. Los datos oficiales presentaron, sin embargo, un escenario distinto. De acuerdo con el recuento de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), el tercer lugar era para Jorge Nieto, del Partido del Buen Gobierno, llegaba al 15% de las adhesiones, mientras el cómico Carlos Álvarez, quien se hizo llamar el (Nayib) Bukele peruano, y quiso aprovechar en su campaña los graves problemas de seguridad urbana, estaba cerca de los nueve puntos. Recién en quinto lugar aparece Sánchez. El lento escrutinio se abre a la posibilidad de sorpresas a último momento. Según las primeras estimaciones se espera un alto porcentaje de votos en blanco y anulados.

El proceso electoral enfrentó retrasos debido a la demora en la distribución del material electoral, a cargo de la ONPE, y también como consecuencia de problemas técnicos en la conexión eléctrica. Se reportaron a su vez fallas en la plataforma digital de la ONPE. Este lunes votarán los ciudadanos que no pudieron hacerlo. "No se le ha permitido a más de un millón de personas un derecho constitucional fundamental en una democracia, el derecho a votar, y se les ha maltratado diciéndoles que no se les cobra la multa y vayan a su casa "Diario El Comercio. Todos los derechos reservados", se quejó López Aliaga.

Crisis de representación

La crisis institucional peruana es tan aguda que el último presidente que completó su período de Gobierno fue Ollanta Humala, quien estuvo al frente del Ejecutivo entre 2011 y 2016, y actualmente cumple una condena en el penal de Barbadillo por haber recibido fondos ilegales durante sus campañas proselitistas. También se encuentra entre rejas Alejandro Toledo, el primer presidente electo tras la fuga de Alberto Fujimori, en septiembre de 2000. Pedro Pablo Kuczynski dimitió en 2018 para no ser cesado por el Cogreso. A partir de su salida se inició un proceso de constantes ascensos y caídas de los mandatarios provisionales. Martín Vizcarra cedió su paso a Manuel Merino y recién Francisco Sagasti completó en 2021 el período de Kuczynski. Pedro Castillo fue reemplazado por Dina Boluarte, a quien el Congreso cesó de manera escandalosa. José Jeri duró apenas tres meses en el poder y el octogenario Balcázar debería gestionar el Gobierno hasta el traspaso de mando, el 28 de julio. Pero nadie se atreve a garantizar que eso ocurra en Perú.

La profunda inestabilidad no hizo más que agravar el desprestigio de la política. La crisis de representación se reflejó en un primer turno con 35 candidatos, la mayoría de ellos testimoniales, y el hecho de que con apenas un poco más del 15% de las adhesiones se puede pasar a la segunda instancia electoral.

Esa dispersión del voto augura una legislatura donde ningún partido político se acercará a la mayoría, lo que obligará a las permanentes negociaciones o la continuidad de una cultura de la componenda que se arrastra desde hace una década y que ha contribuido de manera sustancial a los problemas del presente.

Los analistas sostienen que tanto Fujimori como López Allaga deberán hacer notables esfuerzos para convencer a un electorado escéptico. César Hildebrandt, director del portal Hildebrandt en sus trece, auguró que el próximo 7 de junio los peruanos acudirán a las urnas "con la nariz tapada, la ilusión rota y el miedo al futuro".

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Para la hija del extinto autócrata, Alberto Fujimori, será la cuarta vez que compita por la presidencia. Keiko perdió en el segundo turno con Humala en 2011, Pedro Pablo Kuczynski en 2017 y Pedro Castillo en 2020.