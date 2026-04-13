León XIV inicia en África su primer gran viaje propio en medio de tensiones con Trump

Con un telón de fondo particularmente áspero —marcado por los insultos de Donald Trump a su persona—, el papa León XIV ha emprendido este lunes una extensa gira por cuatro países africanos —Argelia, Camerún, Angola y Guinea Ecuatorial— que se prolongará durante once días y medio. El primer pontífice estadounidense de la historia viajará hasta el 23 de abril, recorrerá cerca de 18.000 kilómetros y visitará once ciudades en una travesía que, además, constituye su primera salida de Europa diseñada íntegramente por él.

Atrás quedan los desplazamientos heredados de Papa Francisco —como Turquía y el Líbano— y sus primeras incursiones europeas (Italia, Mónaco). León XIV abrirá ahora una etapa propia con inicio en Argelia, donde visitará Argel y, sobre todo, Annaba —la antigua Hipona—, cuna de San Agustín y referencia espiritual de la orden a la que pertenece Robert Prevost.

La agenda continuará con tres días en Camerún, del miércoles 15 al viernes 17, con paradas en Yaundé, Bamenda y Douala. El sábado 18 llegará a Angola, donde permanecerá hasta el lunes 20, con base en Luanda y desplazamientos a Muxima y Saurimo. La última etapa lo llevará a Guinea Ecuatorial —primer país hispanohablante de su itinerario—, con llegada el martes 21 a Malabo.

Católicos en alza

El viaje sitúa el foco en una de las regiones donde el catolicismo crece con mayor vigor: en 2025, el número de fieles en África superó por primera vez al de Europa, con 288 millones frente a 285, según datos de la Iglesia.

Pero la dimensión pastoral convive con una inevitable lectura política y humanitaria. En Camerún, la visita coincide con un conflicto enquistado desde hace más de diez años: la revuelta separatista en las regiones anglófonas ha dejado miles de víctimas y cerca de medio millón de desplazados internos, agravada además por las incursiones de Boko Haram y la filial regional del autodenominado Estado Islámico.

Conflictos

La memoria de la violencia también atraviesa otras etapas del recorrido. Tanto Argelia como Angola arrastran las cicatrices de largas guerras civiles (1992-2002 y 1975-2002, respectivamente). En Argel, el pontífice visitará el centro de acogida de las Hermanas Agustinas Misioneras en Bab el Oued, vinculado a las religiosas españolas asesinadas en 1994 por el Grupo Islámico Armado.

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Otros asuntos, como la corrupción y la responsabilidad de los gobernantes —en países señalados como autoritarios por diversos índices internacionales—, también estarán presentes, según adelantó en los pasados días el portavoz vaticano, Matteo Bruni. En ese contexto, León XIV tendrá ocasión de acercarse a otro de los grandes desafíos del continente: la migración de miles de personas que buscan en Europa oportunidades que a menudo encuentran con dificultad.